Умер известный фантаст Кристофер Прист

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«Мой любимый Крис ушел из жизни сегодня вечером. Он ушел мирно и был окружен любовью», - написала она.

Писатель скончался от онкологического заболевания. Прошлым летом врачи диагностировали у него мелкоклеточный рак.

За годы своей карьеры Прист написал 18 романов. Его книгу «Престиж» в 2006 году экранизировал режиссер Кристофер Нолан. Среди работ Кристофера Приста также популярны книги «Фуга для темнеющего острова», «Опрокинутый мир» и «Машина пространства».

В 2008 году писатель посетил фестиваль фантастики «Аэлита» в Екатеринбурге. Присту вручили премию The Great Master of SC-FI & Fantasy за «выдающийся вклад иностранных авторов, редакторов или издателей в развитие мировой фантастики».