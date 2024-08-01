01 августа 2024, 21:33

Умер гитарист рок-групп «СерьГи» и Mordor Сергей Левитин

Freepik
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Гитарист рок-групп «СерьГа» и Mordor Сергей Левитин скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщил музыкант Игорь Сукачев в своем Telegram-канале.

«Сергей стоял у истоков групп „Серьга“ и Mordor, был гитаристом „Ва-банка“ и саунд-продюсером альбомов „Алисы“. Светлая память», - написал Сукачев.

Причина и обстоятельства смерти Левитина не раскрываются. Также пока нет информации о дате, времени и месте прощания с музыкантом.

Авторству Левитина принадлежат такие песни, как «Стерва личная жизнь», «Озеро», «Теплей» и другие.

Представители группы Mordor в соцсети «ВКонтакте» написали, что смерть их коллеги - это страшное горе. Из жизни ушел их друг и соратник, «музыкальное сердце» группы.

Смертность Песни Россия Музыка
01 августа 2024, 15:10
Волочкова продала 22 квартиры, чтобы вернуть долг бывшему
Global Look Press
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Балерина Анастасия Волочкова продала 22 квартиры, чтобы рассчитаться с бывшим мужем, бизнесменом Игорем Вдовиным. Об этом она рассказал изданию «Комсомольская правда».

«Я отдала бывшему все свои деньги - 3,5 миллиона долларов. Пришлось забирать их из банка, теряя все накопленные проценты, так как деньги были размещены на депозитах», - поделилась танцовщица.

По ее словам, бизнесмен взял их для своего строительного бизнеса и пообещал ей вернуть деньги с процентами через год. Волочкова так и не получила средства назад, поэтому попросила от Вдовина расписку. Спустя еще несколько лет он и вовсе заявил ей, что ничего не должен.

«Я подавала иски в суд, пыталась вернуть сбережения, но каждый раз Вдовин умолял их забрать. Я шла у него на поводу, ведь он отец моей единственной дочери, и отзывала иски», - призналась балерина.

В итоге бизнесмен передал ей в собственность 22 недостроенные квартиры. Стройка началась в 2009 году, и только спустя 10 лет дом сдали.

Волочкова добавила, что деньги ей вернуть так и не удалось. После продажи квартир у нее получилась сумма в три раза меньше выданной бизнесмену.

Ранее Волочкова выступила с благотворительным театрализованным шоу в Солнечногорске. Мероприятие организовали для сбора финансовой помощи для военнослужащих специальной военной операции.

Балерина Анастасия Волочкова продала 22 квартиры, чтобы рассчитаться с бывшим мужем, бизнесменом Игорем Вдовиным. Об этом она рассказал изданию « Комсомольская правда ».

Долги Бизнес Деньги Анастасия Волочкова Квартиры
01 августа 2024, 14:39
Глюкоза удалила все публикации на своей странице в Instagram
Global Look Press
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Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) удалила все посты в личном блоге в социальной сети Instagram*. Она сделала это после скандального концерта в Красноярске 20 июля.

Причина такого поступка неизвестна. Свое решение звезда не прокомментировала. На ее странице остались только ссылки на книгу и последнюю выпущенную песню.

Ранее певица оплатила долг в 262,8 тысячи рублей перед ФНС. Ей заблокировали счета в трех банках после скандального выступления на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, Глюкоза вела себя на сцене неадекватно, исполнила часть репертуара под фонограмму, не попадая в слова, и даже пропела несколько строчек с матом.

Instagram Певица Глюкоза
01 августа 2024, 12:35
Кейт Миддлтон удалили опухоль на голове
Global Look Press
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Супруга британского наследного принца Кейт Миддлтон перенесла экстренную операцию по удалению опухоли на голове в подростковом возрасте. Об этом изданию Independent рассказал королевский биограф Роб Джобсон.

«В колледже Мальборо она обнаружила опухоль на левой стороне головы, прямо под линией роста волос. Школа немедленно уведомила ее родителей, и мать Кэрол отвезла ее в больницу, где ей сделали операцию по удалению опухоли», - поделился он.

Биограф уточнил, что после вмешательства остался трехдюймовый шрам. Кроме того, по его словам, всю жизнь Кейт старалась избегать больниц.

Сейчас Миддлтон борется с онкологическим заболеванием и проходит химиотерапию. Онколог Евгений Черемушкин рассказал 360.ru, как идет ее лечение от рака.

Больницы Королевская семья Британии Рак Кейт Миддлтон
01 августа 2024, 12:02
Леонардо Ди Каприо заподозрили в помолвке с топ-моделью
Global Look Press
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Подруга американского актера Леонардо Ди Каприо, итальянская топ-модель Виттория Черетти вышла в свет с большим кольцом в форме сердца на безымянном пальце. Кадры с девушкой опубликовало издание Daily Mail.

Пара наслаждаются роскошным отдыхом в Италии. Журналисты сфотографировали Черетти на яхте с бриллиантовым кольцом на пальце.

При этом издание TMZ со ссылкой на источник сообщило, что пара не помолвлена, а кольцо принадлежит девушке с 2022 года.

Ди Каприо нарушил приписываемое ему правило : он прервал свою многолетнюю серию отношений с женщинами не старше 25 лет. С Черетти звезда «Титаника» уже встречается около года. Два месяца назад ей исполнилось 26 лет.

Подруга актера не стесняется показывать свое роскошное тело. Недавно она снялась топлес для журнала Pop Magazine.

Отдых Италия Отношения Актеры Леонардо Ди Каприо

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