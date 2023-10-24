Умер гитарист Massive Attack Анджело Брускини

«Опустошены… Такой блестящий эксцентричный талант. Невозможно полностью оценить его вклад. Вечная память Анджело», - говорится в сообщении в соцсети.

Точную причину смерти музыканта не раскрыли. Известно, что ранее у него диагностировали рак легких.

Группа Massive Attack появилась в 1988 году. Коллектив стал одним из ведущих представителей британской альтернативы. Брускини присоединился к группе через несколько лет после ее основания в Бристоле и больше 25 лет выступал на ее живых концертах и участвовал в записи альбомов. В июле этого года он публично заявил о своем заболевании.

Самыми известными композициями Massive Аttack являются Unfinished Sympathy, Angel и Teardrop, ставшая главной музыкальной темой сериала «Доктор Хаус».

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