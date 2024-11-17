17 ноября 2024, 11:29

Умер экс-солист группы «На-На» Левкин

РИА «Новости»
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Из жизни ушел бывший солит группы «На-На» Владимир Левкин. Ему было 57 лет, сообщил Telegram-канал Mash.

О смерти музыканта заявила его супруга. Причину ухода Левкина из жизни Telegram-канал не озвучил.

Группу «На-на» в 1989 году основал музыкант Бари Алибасов. Левкин входил в первый состав музыкального коллектива вместе с Александром Запорожцем, Валерием Юриным и Мариной Хлебниковой.

Музыка
17 ноября 2024, 10:54
У банкрота Блиновской обнаружили элитную недвижимость в Дубае
Global Look Press
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«Королева марафонов» Елена Блиновская, признанная банкротом в России, владеет элитной недвижимостью в нескольких престижных районах Дубая, которые только начинают развиваться и пользоваться спросом. Об этом сообщило РИА «Новости», ознакомившись с регистрационными документами.

В них указано, что Елена Блиновская, гражданка России, чьи имя, фамилия и дата рождения полностью совпадают с данными известной «королевы марафонов», владеет недвижимостью в нескольких престижных районах Дубая, включая Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheba.

В этих районах можно найти как дома с квартирами и апартаментами, так и роскошные виллы, таунхаусы и пентхаусы. Согласно документам, Блиновская владеет недвижимостью в элитном жилом комплексе Marina Shores.

Ранее Блиновская ради погашения долгов согласилась продать дом. Ее адвокат Иван Морозов рассказал, что женщина готова пойти на крайние меры. Сейчас основной долг блогера - перед ФНС, он составляет 587 миллионов рублей.

«Королева марафонов» Елена Блиновская, признанная банкротом в России, владеет элитной недвижимостью в нескольких престижных районах Дубая, которые только начинают развиваться и пользоваться спросом. Об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившись с регистрационными документами.

Недвижимость Дубай Елена Блиновская
17 ноября 2024, 05:25
Астрономические цифры? Журналисты узнали, сколько на самом деле получают артисты в России
РИА «Новости»
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Актер Милош Бикович получает 420 тысяч рублей за съемочный день, а выплаты для его коллеги Александра Петрова составили 700 тысяч. О баснословных гонорарах артистов рассказали в шоу «Место встречи» на НТВ.

Как выяснили журналисты, актриса Кристина Асмус тоже требует за свою работу круглую сумму - 1 миллион рублей за день. Больше всех отличился Дмитрий Нагиев, которому за съемку могут заплатить 5 миллионов.

Также в передаче выяснили, что за прошлый год российское кино заработало в прокате 28 миллиардов рублей. Увеличилось и количество зрителей - было 40 миллионов, а теперь 91 миллион.

Ранее в ГД внесли законопроект, по которому гонорары артистам за концерты и съемки ограничат миллионом рублей. Сэкономленные деньги направят на здравоохранение и образование. С этой инициативой не согласился продюсер Иосиф Пригожин. Он объяснил, что полученные выплаты артисты не забирают себе полностью, а делят между своей командой, в которую может входить много людей.

Кино Россия Работа Деньги Кристина Асмус Актеры Александр Петров Артисты
16 ноября 2024, 16:11
Церемония прощания со Светличной пройдет 20 ноября
РИА «Новости»
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Актрису Светлану Светличную проводят в последний путь 20 ноября. Церемония прощания состоится в Доме кино, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Звезду «Бриллиантовой руки» похоронят на Ваганьковском кладбище.

Светличная скончалась 16 ноября на 85-м году жизни. Она умерла в хосписе после продолжительной болезни. В марте у артистки был инфаркт миокарда, после чего ее поместили в больницу.

Актриса театра и кино, режиссер Светлана Дружинина выразила соболезнования родственникам покойной. Она назвала Светличную талантливой, красивой и умной женщиной. По ее мнению, смерть легендарной артистки стала потерей для отечественного киноискусства.

Ее коллега, актриса театра и кино Светлана Немоляева рассказала о незабываемой индивидуальности Светличной. Она была интересной личностью, отметила артистка.

Светлана Светличная Умерла Светлана Светличная
16 ноября 2024, 13:47
Скончался режиссер Александр Панкратов
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В возрасте 78 лет скончался кинорежиссер Александр Панкратов. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

«На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова», - сообщили в союзе.

Причины смерти не назвали. Церемония прощания с Панкратовым и его похороны пройдут 18 ноября на Востряковском кладбище в Москве.

Александр Панкратов окончил операторский факультет ВГИКа в 1968 году. В 1979 году стал режиссером киностудии «Мосфильм». В числе его работ - киноленты «Путешествие автостопом», «Прощай, шпана замоскворецкая…», «С песней по жизни», а также анимационная картина «Голубой щенок».

Ранее стало известно о смерти актрисы Светланы Светличной. Она скончалась после тяжелой продолжительной болезни в возрасте 84 лет.

Кино Режиссер

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