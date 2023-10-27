Умер экс-главный редактор российского Playboy Владислав Ковлейский

Свой профессиональный путь в журналистике Ковлейский начал в юные годы. После окончания школы он проходил стажировку в газете «Московский комсомолец» в отделе, посвященном молодежной тематике.

На молодого журналиста сразу обратило внимание руководство издания. Ковлейский отличался своей настойчивостью и профессионализмом.

Вскоре ему предложили должность в еженедельном журнале «МК-Бульвар». Спустя несколько лет Владислав занял пост заместителя главного редактора, а затем возглавил популярный таблоид.

В середине 2010-х годов Ковлейский решил сотрудничать с легендарным журналом Playboy. За короткий срок ему доверили место главного редактора российской редакции. В период с 2014 по 2015 годы под его руководством создали множество уникальных обложек.

По данным газеты, несколько лет назад у Владислава нашли серьезное заболевание. Он занялся своим здоровьем, а на работу времени практически не осталось. В четверг, 26 октября, стало известно о смерти известного журналиста.