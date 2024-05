Умер бывший продюсер группы Nirvana Стив Альбини

Альбини спродюсировал огромное количество классических рок-альбомов. В их числе композиции In Utero группы Nirvana, Surfer Rosa от Pixies, Rid of Me группы PJ Harvey, а также ранние пластинки The Jesus Lizard. Кроме того, до последних лет жизни он оставался критиком эксплуататорских методов музыкальной индустрии, написал журнал.

Альбини никогда не брал гонорары с пластинок, над которыми работал. Сингл In Utero, разошедшийся тиражом более 15 миллионов копий, не стал исключением. Как продюсер он держал свои дневные ставки для артистов сравнительно низкими.

Альбини родился в Калифорнии. Все свое детство провел в странствиях, пока его семья не поселилась в городе Миссула штата Монтана. Когда вырос, он стал изучать журналистику в Иллинойсе. Позже заинтересовался панк-музыкой, когда приехал в Чикаго.

В начале 1980-х Альбини участвовал в качестве музыканта в коллективах Big Black, Rapeman и Flour.

В 1992 году вместе с друзьями-продюсерами Бобом Уэстоном и Тоддом Трейнером основал группу Shellac. С этой группой Альбини готовил пластинку To All Trains. Выход альбома запланирован на следующей неделе.