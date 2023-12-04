04 декабря 2023, 21:53

Умер автор песни «Наша служба и опасна, и трудна» Анатолий Горохов

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Поэт-песенник, автор слов песен «Наша служба и опасна, и трудна» и «Королева красоты» Анатолий Горохов скончался на 86-м году жизни. Об этом РИА «Новости» сообщила его супруга Ада Шереметьева.

Актриса не стала уточнять причины смерти мужа.

Анатолий Горохов родился 7 апреля 1938 года в Калинине (сейчас это Тверь). Он окончил Московскую консерваторию по классу вокала.

Горохов написал слова известной песни «Наша служба и опасна, и трудна», которую зрители знают по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи». В советское время песня стала неофициальным гимном милиции. Поэт-песенник исполнил ее вместе с Эдуардом Лабковским.

Также Горохов часто пел в кинокартинах и мультфильмах, среди них «Мэри Поппинс, до свидания», «Катерок», «Бременские музыканты» и другие. Он был автором слов к песням «Королева красоты», «Будь со мной» и «Мир на двоих». Артист вел музыкальные программы на радио - «До-ре-ми-фа-соль» и «После полуночи».

Песни Фильмы Музыка
04 декабря 2023, 19:08
Сбежавший в Дубай Милохин назвал условие для своего возвращения в Россию
РИА «Новости»
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Российский блогер Даня Милохин во время общения с пользователями на стриминговом сервисе Twitch заявил, что готов вернуться в Россию, но при одном условии — если не придется служить в армии.

Один из пользователей поинтересовался, хочет ли Милохин заменить службу в армии учебой в университете. Эта идея понравилась блогеру, поскольку в вузе «свободный график», при котором «можно снимать тиктоки».

«А в армии придется чистить картошку и убирать туалеты», - пояснил он.

В сентябре 2023 года член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросила Минобороны России призвать Милохина в ряды ВС России. По ее словам, права на отсрочку у 21-летнего блогера нет.

Узнав о просьбе общественницы, Милохин срочно улетел в Дубай. Там он продолжил снимать видеоролики и общаться с подписчиками.

В начале ноября появилась информация, что Милохину прислали повестку из военкомата по адресу, где находится TikTok-хаус в Московской области. Там некоторое время жил блогер. Приемный отец заявил, что сам Милохин не получал повестку.

Блогеры
04 декабря 2023, 16:11
Перенесшего инфаркт артиста Боярского выписали из больницы
РИА «Новости»
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Народный артист Михаил Боярский вышел из Мариинской больницы и отправился домой в сопровождении супруги художественного руководителя театра имени Моссовета Ларисы Луппиан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя учреждения культуры.

«Лариса сегодня Мишу забрала домой. Он чувствует себя хорошо», - заявил собеседник агентства.

О госпитализации Михаила Боярского стало известно на минувшей неделе. Сын народного артиста Сергей Боярский в беседе с журналистами заявил, что отец перенес инфаркт. PR-менеджер актера Надежда Дуванова в комментарии «360» заявила о его стабильном состоянии.

Супруга артиста Лариса Луппиан изначально опровергала сообщения об инфаркте и отмечала, что госпитализация носит плановый характер. Но в последних комментариях она косвенно подтвердила диагноз мужа, заявив, что Боярский уже способен встать с больничной койки.

Санкт-Петербург Врачи Актеры
04 декабря 2023, 14:02
Сломал шлагбаум и сбежал от соседа. Экс-участник «Дома-2» опозорился на въезде в ЖК в Видном
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Экс-участник «Дома-2» подрался со шлагбаумом при въезде в ЖК «Первый квартал» в Видном. В итоге он просто сломал устройство, а свои действия объяснил тем, что не мог заехать во двор, сообщил источник «360». Спутница мужчины его полностью поддержала, указав, что ожидание длилось целых 20 минут — это, судя по всему, стало достаточным основанием для порчи имущества.

Конфликт на въезде в ЖК По данным собеседника «360», некрасивую сцену с поломкой шлагбаума устроили Даниэль Чистяков и его жена Надежда Ермакова, тоже принимавшая участие в шоу «Дом-2». Все произошло около 20:00 3 декабря.

За происходящим наблюдали местные жители. Один из них снял конфликт и борьбу со шлагбаумом на видео. На этом мужчина не остановился и решил сразу прояснить, почему водитель считает возможным вести себя таким образом.

Тот в ответ начал кричать, что его не пускала охрана, другого варианта просто не оказалось. Диалог сопровождался нецензурной бранью. Жена мужчины так же горячо настаивала на том, что выбора не было, уточнив, что на въезде им якобы пришлось простоять 20 минут.

«Стоял мат-перемат» В беседе с «360» автор видео рассказал, что шлагбаум установили относительно недавно, решение об этом приняли на общем собрании собственников жилья. Большинство высказались за, после этого установили самые современные шлагбаумы с системой распознавания номеров.

«Пару месяцев они работали в тестовом режиме, в это время номера вносили в базу, Также есть возможность оформить гостевой пропуск - через минуту он появляется у оператора и машину запускают», - пояснил мужчина.

Вечером, когда произошла драка со шлагбаумом, он вместе с женой стоял рядом с магазином, увидел, что люди кричат на оператора. Общались, по его словам, жестко, на повышенных тонах.

«Оператор его просил протереть номер, тот говорил, что он чистый, хотя это было не так, но достаточно было просто щеткой его протереть. Оператор им говорит, они ему орут, мат-перемат, я начал снимать. Дальше парень выскочил и просто сломал шлагбаум. Другие соседи потом тоже пытались остановить его машину, но он выходить и разговаривать ни с кем не стал», - отметил собеседник «360».

Пока шлагбаум не починили. Но, как отметил местный житель, подобные вещи исправляют очень оперативно.

Реакция жильцов По данным источника «360», после случившегося управляющая компания уже обратилась в правоохранительные органы. В УК эти данные официально не подтверждали, оперативно получить комментарий у ее представителей не удалось.

«360» также попытался связаться с Надеждой Ермаковой, но она сначала сбросила звонок, а затем перестала брать трубку.

Поломку шлагбаума бурно обсуждают в местном паблике ЖК во «ВКонтакте».

«Наш сосед сломал шлагбаум! Наверное, перепутал локацию? Забыл, что это не съемочная площадка „Дома-2“? Может, уже совсем денег нет и пропиарился? Может, никуда не приглашают?» - поинтересовался автор сообщения.

Тут же он пожелала счастья и удачи Надежде Ермаковой. Ее муж - «настоящий „герой“», победил шлагбаум», с сарказмом добавил пользователь.

Были и те, кто сравнил пару с «переселенцами из бронзового века». Отдельное внимание обратили на то, что водитель сразу спрятался в машину, когда к нему подошел местный житель, снимавший происходящее на видео.

«Это ж как бояться надо серьезных разговоров. Я б с таким „мужчиной“ чувствовала себя как за гипсокартонной стенкой», - заметила одна из подписчиц паблика.

Шоу Дом-2
04 декабря 2023, 04:00
Стало известно, куда вскоре может переехать Пугачева
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева может скоро переехать в Лондон. Такую версию выдвинули в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Участники шоу основывали свое предположение на словах мужа звезда юмориста Максима Галкина*. Ранее он заявил в соцсетях, что его супруга должна была пойти на мероприятие с подругами в Лондоне в конце ноября.

Сама Пугачева не раскрывает планов и своего местоположения. Она обращалась в соцсетях к подписчикам, которые следят за ее передвижениями по миру и распускают слухи. По словам вокалистки, такие люди являются «кучкой оголтелых недоличностей , завистников и клеветников». Артистка отметила, что цель ее злопыхателей направлена на отталкивание преданных слушателей, ради которых певица «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

Резкие слова Пгуачевой возмутили некоторых поклонников и коллег по цеху. Например, российская актриса Яна Поплавская обвинила звезду во лжи. По ее мнению, всю жизнь певица построила на «бесстыдной и безобразной демонстрации».

* Максим Галкин - внесен министерством юстиции в список иностранных агентов.

Лондон Алла Пугачева

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