Умер автор хитов Ротару и Кобзона композитор Евгений Ширяев

Евгений Ширяев - уроженец Ленинграда, в последние годы жизни жил в Москве. Под его музыку песни исполняли София Ротару, Иосиф Кобзон, Азиза, Маша Распутина, Мила Романиди и ряд других певцов. Ширяев написал музыку для более 100 фильмов и сериалов, к инструментальным концертам и операм.

«Евгений Александрович до последнего дня активно сочинял. Он вел весьма размеренный образ жизни: не посещал светские рауты и съемки телевизионных передач», - рассказал изданию человек в окружении композитора.

По словам собеседника газеты, Ширяева активно звали на мероприятия. Его смерть стала неожиданностью для многих, о его проблемах со здоровьем знали лишь самые близкие. Причина смерти не разглашается, пока нет информации о месте и дате похорон композитора.

Советский и российский дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов ушел из жизни 2 ноября. Музыкант умер в больнице, ему было 84 года.