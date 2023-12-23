Умер автор гимна Дагестана Мурад Кажлаев
Композитор, дирижер и народный артист СССР Мурад Кажлаев умер на 93-м году жизни. Об этом министр культуры Дагестана Зарема Бутаева сообщила в Telegram-канале.
«Ушел из жизни народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Магомедович Кажлаев», - отметила она.
Бутаева назвала профессиональную деятельность Кажлаева одним из самых высоких достижений культуры Дагестана XX века. Она напомнила, что композитор также открыл Республиканскую школу для особо одаренных детей, которая работала под его руководством.
Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года в Баку. Учился в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова. Его композиции звучали в таких фильмах, как «Тучи покидают небо», «Исполнение желаний» и «Талисман любви» (1984). Кажлаев сочинил музыку для гимна Республики Дагестан.