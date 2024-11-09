09 ноября 2024, 08:17

Умер американский актер Тони Тодд

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В США в возрасте 69 лет скончался известный актер Тони Тодд. Об этом сообщил портал Deadline.

По информации источника, мужчина умер у себя дома в Лос-Анджелесе 6 ноября.

Тодд начал актерскую карьеру в 1980-х и сумел завоевать популярность поклонника благодаря своим запоминающимся ролям. Во франшизе «Пункте назначения» Тодд сыграл роль таинственного работника морга Уильяма Бладуорта, появлявшегося в трех фильмах серии.

Среди фанатов появилось мнение, что персонаж Тодда являлся олицетворением смерти в картине, однако режиссеры эту версию не подтвердили. В шестой части кинофраншизы ожидалось возвращение в сюжет, у зрителей могла появиться возможность узнать о прошлом персонажа Бладуорта больше.

В конце октября стало известно о смерти известного актера дубляжа, озвучки и рекламы Михаила Демчука в возрасте 40 лет. Он сыграл в фильме «Майор Гром: Чумной доктор».

США Кино Актеры
08 ноября 2024, 14:06
Чулки и бриллианты. Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала
Global Look Press
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Известная актриса Моника Беллуччи приняла участие в съемке для известного журнала Elle China. Кадрами она поделилась на странице в Instagram*.

Актриса позировала для камеры в смелых образах, а также украшениях французского бренда Cartier.

Судя по публикации Беллуччи, журнал подготовит два варианта обложки. В одном она предстанет с колье в виде обвившейся вокруг шеи ящерицы и в лакированном плаще, а в другом - в длинных лакированных перчатках и наряде с глубоким декольте.

На шее у звезды - массивное украшение с двумя камнями небесного оттенка. Также на фотосессии она примерила фантазийное платье в пол и полупрозрачное одеяние.

В июне прошлого года 60-летняя Беллуччи призналась, что встречается с режиссером Тимом Бертоном.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Кино
08 ноября 2024, 09:03
Меладзе взвинтил цену за пение на новогодних корпоративах
РИА «Новости»
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Сбежавший из России певец Валерий Меладзе серьезно увеличил расценки за свои выступления на новогодних корпоративах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, артист поднял запросы по гонорару на три миллиона рублей и теперь просит 15,5 миллиона за выступления. При этом выступать он готов в любой точке мира с часовой программой, добавил собеседник Shot.

В бытовом плане запросы исполнителя не поменялись - Меладзе готов жить и в четырехзвездочном отеле, из еды требует лишь чай и варенье из черешни. Но перед выходом на сцену артист требует, чтобы в гримерке были две бутылки виски Macallan 12-летней выдержки и кока-кола.

В августе стало известно, что Меладзе вновь захотел выступать в России. Он запланировал организовать юбилейный тур по стране в июне 2025 года в честь своего 60-летия.

Концерты Музыка
08 ноября 2024, 03:15
Без мата нет результата. Шнуров объяснил популярность ругательств в России
РИА «Новости»
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Популярность ненормативной лексики связана не с низким уровнем культуры, а со вкусом и уместностью. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сказал об этом ТАСС.

«[Нельзя сказать, что] шиномонтажный дискурс ниже или выше по культуре министерского, и на каком уровне он находится», - заявил он.

По мнению Шнурова, мат - часть большой культуры, где без мата не добиться результата. При этом он опроверг мнение, что распространенность ругательств показывает низкий уровень этой самой культуры. По словам музыканта, это связано скорее с воспитанием вкуса.

Таким образом Шнуров прокомментировал замечание президента России Владимира Путина на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов. Глава государства сказал, что мат - часть русского языка , но следует бороться с ним. Он заявил, что повышая общую культуру, нужно повысить культуру речи.

Русский язык Сергей Шнуров Шоу-бизнес
07 ноября 2024, 17:06
Гарика Сукачева лишили водительских прав за отказ от медосвидетельствования
РИА «Новости»
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Мещанский суд Москвы лишил рок-музыканта Гарика Сукачева водительских прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Кроме того, музыканта оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сукачев подал апелляцию на решение суда, однако ее отклонили.

Ранее ФНС заблокировала счета кинокомпании , которую Сукачев основал вместе с актером Дмитрием Харатьяном для создания телепередач и фильмов, однако уже в 2022 году перестал предоставлять документы о деятельности и задолжал по налогам почти полмиллиона рублей.

В августе водительских прав лишили актера дубляжа и телеведущего Бориса Репетура , известного поклонникам под прозвищем Бонус. Он не выполнил обязательств после ДТП.

Штрафы Суд Водители

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