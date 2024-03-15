Умер Александр Ширвиндт

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад», - сказал он.

Александр Ширвиндт руководил Московским театром сатиры с 2000 года, также он 30 лет служил в нем как актер. В 2021 году артист покинул этот пост , отметив, что в дальнейшем продолжит сотрудничество с театром и появится на сцене.

Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956-м окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина, после этого его взяли в труппу Театра-студии киноактера. Спустя 14 лет Ширвиндт пришел работать в Московский академический театр сатиры, в 2000 году его назначили художественным руководителем.