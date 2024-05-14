Умер актер, сыгравший д’Артаньяна в «Трех мушкетерах»

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Он ушел из жизни 12 мая. Причина смерти артиста не называется.

Малухос был одним из важнейших греческих театральных актеров, а также продюсером и телеведущим.

Артист дебютировал в конце 1950-х в ленте «Элис на флоте». Он также снялся в фильмах «Гнев», «Сбежавшая невеста», «Десять дней в Париже». В 1962 году он воплотил на экране образ д’Артаньяна в комедийной вариации классического произведения «Три мушкетера».

В 1979 году Малухос попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Он едва выжил после аварии.

Год назад он потерял родного брата Василиса, также работавшего в сфере шоу-бизнеса.

В возрасте 91 года скончался актер Яннис Малухос, известный по роли д’Артаньяна в комедии по «Трем мушкетерам». Об этом сообщило издание Athens Voice.