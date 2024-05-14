14 мая 2024, 13:30

Умер актер, сыгравший д’Артаньяна в «Трех мушкетерах»

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В возрасте 91 года скончался актер Яннис Малухос, известный по роли д’Артаньяна в комедии по «Трем мушкетерам». Об этом сообщило издание Athens Voice.

Он ушел из жизни 12 мая. Причина смерти артиста не называется.

Малухос был одним из важнейших греческих театральных актеров, а также продюсером и телеведущим.

Артист дебютировал в конце 1950-х в ленте «Элис на флоте». Он также снялся в фильмах «Гнев», «Сбежавшая невеста», «Десять дней в Париже». В 1962 году он воплотил на экране образ д’Артаньяна в комедийной вариации классического произведения «Три мушкетера».

В 1979 году Малухос попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Он едва выжил после аварии.

Год назад он потерял родного брата Василиса, также работавшего в сфере шоу-бизнеса.

В возрасте 91 года скончался актер Яннис Малухос, известный по роли д’Артаньяна в комедии по «Трем мушкетерам». Об этом сообщило издание Athens Voice.

Кино Театры Актеры
14 мая 2024, 14:37
«Это был не Валентин». Киркоров рассказал о последней встрече с Юдашкиным
РИА «Новости»
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Эстрадный певец Филипп Киркоров поделился воспоминаниями о своей последней встрече с модельером Валентином Юдашкиным. Об этом артист рассказал в интервью для YouTube-канала «Биография».

Киркоров рассказал, что навестил Юдашкина в Подмосковье. По его словам, супруга модельера Галина интуитивно ощущала приближение смерти своего мужа и поэтому пригласила артиста провести время вместе. Сам исполнитель признался, что был потрясен состоянием модельера.

«Я пришел, поднимаюсь на второй этаж. Сидит Валя… Зная Валентина, я понимал, что это не Валентин. Он улыбнулся, он узнал меня, он в полном сознании был. И я даже не понимал, о чем можно разговаривать», - рассказал поп-король.

Модельер Валентин Юдашкин скончался в мае 2023 года в возрасте 59 лет. Причиной его смерти стал рак почки в последней стадии и метастазы в головном мозге.

Кутюрье похоронили на Троекуровском кладбище. Проститься с мэтром российской модной индустрии пришли звезды эстрады, его родные и близкие.

Мода Филипп Киркоров Рак Шоу-бизнес
14 мая 2024, 14:21
Бывший муж Нюши сделал признание после развода с певицей
РИА «Новости»
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Экс-супруг певицы Нюши Игорь Сивов стойко переживает развод с артисткой. На своей странице в социальной сети Instagram* он рассказал, что философски подходит к жизни.

«Любой опыт даже, если он сложный, становится возможностью узнать что-то новое, расширить свой кругозор и чему-то научиться. Каждая ситуация, которая происходит в нашей жизни, начинает казаться самой правильной, когда ты в позиции исследователя», - отметил Сивов.

По его словам, во всем необходимо находить плюсы, извлекать уроки и развиваться. Сивов пояснил, что жизненные сложности он преодолевает, глядя на мир через призму постоянного обучения.

Нюша объявила о разводе с бизнесменом в начале мая. Несмотря на разрыв, бывшие супруги сохранили теплые отношения и взаимопонимание.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Семья Музыка Шоу-бизнес
14 мая 2024, 14:04
Стало известно, на ком едва не женился Галкин вместо Пугачевой
Global Look Press
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Юморист Максим Галкин* до отношений с певицей Аллой Пугачевой ухаживал за ведущей передачи «Утро России» на Первом канале Анастасией Чернобровиной. Пара скрывала свой роман от общественности, сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, в начале 2000-х в отношения Чернобровиной и Галкина* вмешалась Пугачева.

Журналисты уточнили, что юморист сильно увлекся телеведущей и был готов на многое, чтобы сохранить отношения. Два года Галкин* дарил презенты возлюбленной, цветы и водил по ресторанам. Чернобровина назвала ухаживания юмориста очень интеллигентными и робкими.

Во избежание лишнего внимания публики влюбленные опаздывали на ночные сеансы в кино и занимали места на последнем ряду.

Ранее актер Сослан Фидаров из фильма «9 роте» раскритиковал Галкина*. Он назвал комика маленьким мальчиком у Пугачевой.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Семья Свадьбы Алла Пугачева Максим Галкин Шоу-бизнес
14 мая 2024, 13:55
Умер сыгравший в 170 фильмах скандальный актер Сезар Перейу
Freepik
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Бразильский актер и продюсер Сезар Перейу (настоящее имя — Паулу Сезар де Кампос Велью), сыгравший в 170 фильмах, скончался в больнице на 84-м году жизни. Об этом сообщили портал G1.

Бразильский актер и продюсер Сезар Перейу (настоящее имя - Паулу Сезар де Кампос Велью), сыгравший в 170 фильмах, скончался в больнице на 84-м году жизни. Об этом сообщили портал G1.

Артист ушел из жизни в воскресенье, 12 мая, в госпитале Рио-де-Жанейро. Ему диагностировали заболевание печени.

Перейу появился на свет в 1940-м. Актер театра и кино, сценарист и продюсер был также известен как ярый атеист и коммунист.

Он впервые вышел на сцену в 1956 году. В течение своей долгой карьеры Перейу участвовал в съемках 170 фильмов и сериалов. Среди самых известных его работ можно назвать «Голубую кровь», «Лицо в мусоре», «Дама в автобусе», «Мальчик в кедах» и другие.

За плечами звезды было три брака, в том числе он был женат на актрисах Нейле Товарес и Сисе Гимарайнш. Однако в конце жизни артист был разведен.

Кино Фильмы Актеры

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