Умер актер сериала «Склифосовский» Валерий Зинов

На протяжении нескольких лет Зинов страдал от онкологического заболевания. По словам друга артиста и его коллеги по цеху Евгения Гурьянова, он до последнего не бросал работу на съемочной площадке, но месяц назад его самочувствие значительно ухудшилось.

«Он так и сказал: „Я попрощался с профессией. Больше работать возможности уже нет“», - рассказал Гурьянов.

Широкой публике Зинов запомнился по ролям в популярных сериалах. Он снялся в проектах «След», «Склифосовский», «Последний мент», «За час до рассвета» и многих других.

Ранее стало известно о смерти французской актрисы Женевьев Паж , сыгравшей маркизу в картине «Фанфан-тюльпан» 1952 года. Артистки не стало в возрасте 97 лет.