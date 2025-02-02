Умер актер сериала «Сармат» Арсен Петросян

В публикации отметили, что на момент смерти артист находился в Москве, где работал над новым проектом. Он не успел завершить работу в сериале «Страх», который начали снимать в 2024 году.

Петросян родился 25 сентября 1979 года в Нефтегорске Краснодарского края. В киноиндустрию он попал только 10 лет назад, исполнив свою детскую мечту стать актером.

За это время Арсен Петросян успел сняться в 10 картинах, среди которых «Приговоренный», «Обещание», «Сармат» и «Мститель. Страшный лес». Также он был продюсером.

Для съемок некоторых фильмов Петросян специально приезжал в родной Апшеронск. Его фильмы с удовольствием смотрели земляки, ведь многие из них с подачи Петросяна сыграли разные роли в кино.