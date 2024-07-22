Умер актер сериала «Московская борзая» Владимир Королев

«Талантливый режиссер и актер, хороший человек, он жил театром. <…> Соболезнования родным и близким, коллективу Большеболдинского народного театра, который Владимир Алексеевич возглавлял не один десяток лет», - написала режиссер Мария Федотова.

По ее словам, она общалась с Королевым только по работе. Они встречались на фестивалях, конкурсах, семинарах. Федотова добавила, что он был таким человеком, что его смерть оставила в ее душе «дыру размером с него».

Она также напомнила, что Королев приезжал вместе со своим коллективом на кулебакский фестиваль «Идем в театр!», причем зрители могут помнить их спектакли. В частности, «Беседы при ясной луне» и «Убит Александр Пушкин».

Владимир Алексеевич родился в 1951 году. Окончил Горьковское культпросветучилище и исторический факультет Горьковского университета имени Лобачевского.

На счету у Королева как театрального режиссера десятки постановок, а как актер он снялся в сериале «Московская борзая».

Актер и режиссер Большеболдинского народного театра Владимир Королев скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщили его коллеги в сообществе «Народного театра-студии „Дилижанс“» в соцсети «ВКонтакте», .