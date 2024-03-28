Умер актер сериала «Молодежка» Юрий Ваксман

«Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман - легенда ярославского театра и кино, продюсер, заслуженный работник культуры РФ, широкой публике известен по многочисленным ролям в российских фильмах и сериалах», - говорится в некрологе.

Артист ушел из жизни 27 марта во Всемирный день театра.

Юрий Михайлович окончил Воронежский театральный институт, после которого выбрал Ярославский ТЮЗ, где прослужил с 1984 по 1992 год. Коллектив театра уже выразил соболезнования родным и близким Мастера.

Юрий Михайлович также являлся директором, сооснователем и актером Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании «Ярсинема». Последняя помогала при организации съемок сериала «Слово пацан» в Ярославле.

Помимо работы в театре Виксман снимался в кино. В его фильмографии более 100 работ, в числе которых роль Николая Шульмана в сериале «Молодежка» и Малыги в фильме «Молодой волкодав».