Умер актер сериала «Чисто английские убийства» Джеймс Лоренсон

Легендарный актер умер еще в апреле, но только сейчас крупные британские СМИ и агентства обратили на это внимание. При этом причина и обстоятельства смерти Лоренсона пока неизвестны.

Он родился в Новой Зеландии в 1940 году. Его отец был актером-любителем. На сцене Лоренсон впервые появился в главной роли в «Гамлете» еще на родине.

В Великобританию он переехал в 1965 году. Там он работал в Королевской шекспировской труппе, на телевидении и в кино.

Его первый дебют на экране состоялся также в 1965 году.

В фильмографии актера 120 проектов, в числе которых сериал «Улица коронации, британский „Гамлет“», где он уже сыграл тень отца принца, «Корона», «Чисто английские убийства» и «Вишневый сад».

Актер был дважды женат. Одной из его супруг была известная английская актриса Кэром Макреди.

В Великобритании Лоренсон был известен и как театральный актер. В 2011 году его номинировали на премию Лоренса Оливье за лучшую мужскую роль второго плана в постановке Николаса Хитнера «Гамлет».