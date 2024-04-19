Умер актер Петр Никитин

Причина смерти Никитина не уточняется.

Артист родился 20 февраля 1963 года. Он учился в театральном отделении Харьковского государственного института искусств и окончил его в 1990 году. После получения образования он присоединился к коллективу Харьковского Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина, а также сотрудничал с Центром современного искусства «Новая Сцена» и Национальным академическим театром имени Леси Украинки. С 2021 года и до последних дней Никитин был частью труппы Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

В его актерском послужном списке - роли в «Детях солнца» Максима Горького, «Женитьбе» Николая Гоголя, «Поминальной молитве» Григория Горина, «Трактирщице» Карло Гольдони и многих других.

Кроме того, с начала 2000-х Петр Никитин активно снимался в кино. Он принял участие в нескольких десятках украинских и российско-украинских проектов. Среди них - «Высшая мера», «Время грехов», «Матч», «Шулер», «Слуга народа», «По законам военного времени».