Умер актер, озвучивавший Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

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Джеймс Эрл Джонс скончался утром 9 сентября в своем доме в Датчессе в округе Нью-Йорк. Причины его смерти не назывались.

Американский актер озвучивал персонажа Дарта Вейдера из фильмов «Звездные войны» в течение 40 лет. Он завершил карьеру в 2022 году.

Джонс передал права на свой голос компаниям Lucasfilm и Respeecher. Речь Дарта Вейдера воссоздадут с помощью искусственного интеллекта. Джонсу пришлось покинуть свой пост, поскольку его голос уже не подходил для космического злодея.

Голос Джонса звучал в легендарной франшизе более 10 раз. Впервые Дарт Вейдер заговорил голосом актера в 1977 году в фильме «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».