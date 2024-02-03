Умер актер из «Универа» и «Молодежки»

«Наш театр скорбит. Утром в субботу после продолжительной и тяжелой болезни умер солист „Геликон-оперы“, наш коллега и друг Дмитрий Овчинников», - заявили в театре.

Овчинников запомнился зрителям по ролям во многих постановках. Он сыграл Варлаама в «Борисе Годунове», Дона Бартоло - в «Севильском цирюльнике», Малюту Скуратова - в «Царской невесте», священника - в «Леди Макбет Мценского уезда», Лепорелло - в «Каменном госте», Додона - в «Золотом петушке» и Нарумова - в «Пиковой даме».

Кроме того, он снимался в сериалах и фильмах, участвовал в съемках короткометражной картины «Окна нашего дома». Герои Овчинникова появлялись в сериалах «Универ», «Ивановы-Ивановы», «Последний из Магикян», «Молодежка» и «Склифосовский».