03 февраля 2024, 17:56

Умер актер из «Универа» и «Молодежки»

РИА «Новости»
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Российский актер кино и театра Дмитрий Овчинников скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Московского музыкального театра «Геликон-опера».

«Наш театр скорбит. Утром в субботу после продолжительной и тяжелой болезни умер солист „Геликон-оперы“, наш коллега и друг Дмитрий Овчинников», - заявили в театре.

Овчинников запомнился зрителям по ролям во многих постановках. Он сыграл Варлаама в «Борисе Годунове», Дона Бартоло - в «Севильском цирюльнике», Малюту Скуратова - в «Царской невесте», священника - в «Леди Макбет Мценского уезда», Лепорелло - в «Каменном госте», Додона - в «Золотом петушке» и Нарумова - в «Пиковой даме».

Кроме того, он снимался в сериалах и фильмах, участвовал в съемках короткометражной картины «Окна нашего дома». Герои Овчинникова появлялись в сериалах «Универ», «Ивановы-Ивановы», «Последний из Магикян», «Молодежка» и «Склифосовский».

Сериалы Театры
03 февраля 2024, 16:58
Певец Андрей Губин анонсировал свое возвращение на сцену после лечения
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Занимавшиеся лечением и обследованием певца Андрея Губина не нашли причины частичного паралича лица артиста. Но общее состояние исполнителя улучшилось, и он не исключил возвращения на сцену в этом году. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы публикации уточнили, что артист прошел полное обследование, в том числе на онкологические заболевания. Врачи заявили, что состояние певца отличное, и не нашли никаких опасных симптомов. Медики допустили, что проблемы с лицом у артиста могли возникнуть в том числе из-за невралгии.

Губин пожаловался, что до сих пор испытывает боль во время речи. Но решил, что все равно вернется на большую сцену, и уже подготовил несколько новых песен. Восстановлением голоса артист займется в самое ближайшее время. Если здоровье подведет, то написанные произведения он передаст другим исполнителям.

Пока Андрей Губин проходил лечение, вокруг его первого хита «Мальчик-бродяга» начался скандал.

О праве на авторство композиции в документальном фильме «Муз-ТВ» заявил поэт-песенник Сергей Конев.

По его словам, изначально песня называлась «Одинокий волк» и понравилась отцу Андрея Губина, который передал ее сыну, а тот сделал из нее свой первый хит. Авторы фильма отметили, что в Российском авторском обществе автором до сих пор числится Андрей Клементьев (настоящая фамилия Губина), поэтому у Конева вряд ли получится доказать свою правоту.

Врачи Песни Музыка
03 февраля 2024, 04:18
«Не готов менять принципы». Бикович — о решении НВО убрать его из «Белого лотоса»
РИА «Новости»
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Сербский и российский актер Милош Бикович прокомментировал решение НВО убрать его из нового сезона сериала «Белый лотос». Артист выразил сожаление, что политическая обстановка повлияла на творческие решения, но заявил, что не будет из-за этого менять свои принципы. Об этом Бикович написал в своем Telegram-канале.

Актер напомнил, что вырос в воюющей стране и дни и ночи проводил в убежищах из-за бомбардировок. Бикович заверил, что никому не желает пережить подобное.

«В мире все больше активных военных действий и конфликтов. У каждого из них свои обстоятельства. У каждого своя боль. Мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь все это прекратилось и любовь восторжествовала», - написал актер.

Бикович заявил, что против него ведут целенаправленную информационную кампанию, которая влияет на творческие решения, а в результате страдает искусство. Он признался, что хотел бы сняться в «Белом лотосе», так как ему действительно нравится этот сериал.

«Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», - заключил актер.

Бикович поблагодарил своих сторонников за поддержку и выразил уверенность, что искусство все еще способно лечить, объединять и строить мосты.

Ранее стало известно, что телекомпания НВО приняла решение не снимать Биковича в новом сезоне сериала «Белый лотос». До этого украинский МИД обвинил актера в поддержке России и нарушении международного права.

Сериалы Сербия Россия Актеры
03 февраля 2024, 02:52
Shaman пообщался со школьником, который исполняет его песни жестами
РИА «Новости»
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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, пообщался со школьником, который исполнял его песни на языке жестов. Об этом сообщил Пермский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в своей группе во «ВКонтакте».

Школьник исполнил жестами популярный хит «Встанем». Его клип на YouTube-канале «Сила в братстве - 59» собрал более трех тысяч просмотров.

Shaman пригласил юношу на свое шоу в Перми и до выступления успел с ним пообщаться.

«Я хотел сказать спасибо, что вы приехали, спасибо за приглашение. Желаю вам здоровья, успехов и хорошего концерта», - сказал он певцу.

В ответ Shaman обнял школьника и выразил надежду, что ему понравится концерт.

Ранее в Волгограде Shaman встретился после концерта с российской чемпионкой UFC Викторией Дудаковой, которая является его поклонницей. Прошлой осенью спортсменка вышла на бой с соперницей в Абу-Даби под его хит «Я - русский» и одержала победу.

Концерты Школьники Shaman
03 февраля 2024, 00:35
Сын Жанны Фриске снимется в новом кулинарном шоу
РИА «Новости»
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Подросший сын Жанны Фриске примет участие в съемках нового кулинарного шоу Регины Тодоренко. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Новый проект «Дети рулят» покажут на телевизионном канале «Суббота!». В нем дети будут управлять звездными папами и мамами в процессе готовки.

Ведущей проекта станет Регина Тодоренко, а помогать ей будет шеф-повар и фуд-блогер Виталий Истомин. По замыслу программы, в процессе приготовления блюд родители лучше узнают своих детей.

Первыми гостями шоу стали телеведущая Анфиса Чехова, фокусник Сергей Сафронов, артистка Наталья Медведева и Дмитрий Шепелев.

Бывший супруг певицы Жанны Фриске ранее рассказал, как воспитывает детей. Он уточнил, что слишком сильный контроль вредит и родителям, и отпрыскам. Первые постоянно испытывают тревожность и напряжение, а вторым некомфортно, что отец или мать нервничают.

Дети Жанна Фриске Регина Тодоренко

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