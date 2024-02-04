04 февраля 2024, 19:52

Умер актер из «Содержанок» Алексей Агапов

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Артист Алексей Агапов скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщили на сайте Государственного русского драматического театра Удмуртии. Причину смерти актера не указали.

«Ушел из жизни заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов. Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей!» - отметили в некрологе.

Алексей Агапов учился в Государственном институте искусства и культуры Перми и в Екатеринбургском государственном театральном институте. В 1999 году его взяли в труппу Сарапульского драматического театра, в 2015 году Агапов стал актером Русского драматического театра.

Он участвовали в таких спектаклях, как «Покровские ворота», «Ханум», «Странная миссис Сэвидж», «Гамлет», «Отрочество» и «Ужин с дураком». Артист также запомнился зрителям по ролям в сериалах «Содержанки» и «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований - 2».

Сериалы Удмуртия Театры Актеры
04 февраля 2024, 19:25
Умер известный журналист Эдуард Худяков
РИА «Новости»
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Журналист и политолог Эдуард Худяков скончался в Екатеринбурге на 51 году жизни. Об этом E1.RU рассказала его супруга.

«Эдик умер сегодня в 10:05 в реанимации, у него была затяжная двусторонняя пневмония, - поделилась она.

Врачи диагностировали у Худякова пневмонию, сначала он лечился дома капельницами. Потом журналиста положили в 24-ю больницу, в реанимации его подключили к аппарату ИВЛ.

Эдуард Худяков приобрел популярность в 1990-е годы как специальный корреспондент «Интерфакс Урал». Также он основал региональный телеканал АТН, на котором долгое время вел аналитическую программу «Эпилог». В последние годы занимал должность директора новостного агентства UP-monitor.

Худяков работал на выборах пиарщиком и политологом. В 2009 году выдвигал свою кандидатуру в городскую думу Екатеринбурга, но депутатом не стал.

Урал Журналистика Екатеринбург
04 февраля 2024, 14:35
Актер из «Слова пацана» устроил скандал на шоу Первого канала
РИА «Новости»
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Обсуждение фильма «Подельники» на шоу Первого канала «Закрытый показ» переросло в перепалку между известным по роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актером Никитой Кологривым и ведущим Александром Гордоном. Полный выпуск программы доступен на сайте телеканала.

Гордон попросил актера коротко описать содержание фильма, но в ответ получил пространное рассуждение о выводах, которые Кологривый сделал после просмотра.

«Кино про наше сознание, про наш быт и про последствия, которые в нем возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, которые возникают из-за нужды определенной. Я это увидел так», - поделился актер.

В ответ Гордон заявил, что после такой рекомендации смотреть фильм точно бы не стал, и попросил Кологривого описать фильм двумя словами. Актера слова ведущего возмутили, и он устроил скандал.

«Хотите, я вам в трех словах вообще всю передачу закончу?» - предложил он.

Гордону поведение гостя не понравилось. В результате Кологривый с разрешения ведущего покинул площадку.

Никита Кологривый после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» начал выступать с критикой своих коллег, не сдерживаясь в выражениях. Упомянутая им актриса Александра Бортич рекомендовала актеру открывать рот только для того, чтобы произносить текст своих ролей, написанный сценаристами.

Первый канал Скандалы Сериалы Фильмы Актеры
04 февраля 2024, 11:44
Ивлеева подала иск к производителю энергетиков на 4,6 миллиона
РИА «Новости»
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Компания Насти Ивлеевой «Коленки пчелы» подала иск к смоленскому заводу, производителю энергетиков под ее брендом Easy Peasy. С ответчика потребовали 4,6 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, исковые требования к ООО «Сила воина Евразия», где производили безалкогольный напиток, не раскрыли.

Предположительно, претензии Ивлеевой связаны с остановкой производства Easy Peasy. После «голой» вечеринки энергетик пропал из торговых сетей, сейчас его почти не осталось в онлайн-магазинах.

Компания «Коленки пчелы», которая также производит чипсы, до скандала приносила доход в полмиллиарда рублей. В 2022 году выручка составила 445 миллионов рублей. Ивлеева заплатила 23 миллиона налогов.

Суд в Москве зарегистрировал иск к Ивлеевой из-за «голой» вечеринки. Истец потребовал выплатить компенсацию в размере миллиарда рублей. Средства он попросил перевести в фонд поддержки участников спецоперации.

Первый канал Скандалы Сериалы Фильмы Актеры
04 февраля 2024, 05:01
Певица Бьянка отбилась от похитителя с «лицом Чикатило» в центре Москвы
РИА «Новости»
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Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) заявила, что ее пытался похитить неизвестный мужчина с «лицом Чикатило» в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Артистка рассказала, что вечером в пятницу, 2 февраля, она поехала на маникюр, но когда уже подходила к салону к ней подбежал незнакомый мужчина с палкой в руке и приказал садиться в машину. Певица громко закричала, похититель испугался и убежал.

«По описанию певицы, мужчина был высоким - около двух метров, в темном пуховике, а лицом походил на Чикатило», - уточнил канал.

Певица после нападения обратилась к психологу и перестала, по ее словам, чувствовать себя в безопасности, поэтому не выходит одна на улицу. Сейчас ее адвокаты решают, подавать ли заявление в полицию.

Ранее новосибирские правоохранители раскрыли дело о похищении и вымогательстве у несовершеннолетнего. Парня силой вывели из кафе, подвезли к банкомату на проспекте Карла Маркса и заставили снять 250 тысяч рублей. Задержали четырех мужчин, одного из них отправили под домашний арест, а остальных заключили под стражу.

Россия Музыка Москва

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