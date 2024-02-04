Умер актер из «Содержанок» Алексей Агапов

«Ушел из жизни заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов. Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей!» - отметили в некрологе.

Алексей Агапов учился в Государственном институте искусства и культуры Перми и в Екатеринбургском государственном театральном институте. В 1999 году его взяли в труппу Сарапульского драматического театра, в 2015 году Агапов стал актером Русского драматического театра.

Он участвовали в таких спектаклях, как «Покровские ворота», «Ханум», «Странная миссис Сэвидж», «Гамлет», «Отрочество» и «Ужин с дураком». Артист также запомнился зрителям по ролям в сериалах «Содержанки» и «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований - 2».