21 января 2024, 01:39

Умер актер из «Следа» и «ДМБ» Виталий Вашедский

РИА «Новости»
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Актер театра и кино Виталий Вашедский умер на 59-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.

«Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!» - написали в сообщении.

Пока неизвестно, где и когда пройдет церемония прощания с артистом.

Зрителям Вашедский запомнился ролями в фильмах «ДМБ», где сыграл майора Буряка, «В тумане», «Савва Морозов», сериалах «След» и «Вирус», а также многих других. Всего в фильмографии Вашедского 95 ролей.

Он работал на разных театральных площадках, в частности, в «Сатириконе», МТЮЗе и «Содружестве актеров Таганки», но с 2000 года являлся артистом Театра на Таганке.

Вашедский участвовал во многих спектаклях, в частности, в постановках «Мастер и Маргарита», «ВВС» и «Четыре тоста за Победу». По словам коллег, он был предан профессии.

Смертность Кино Фильмы Россия Театры Актеры
21 января 2024, 01:16
«Она в ужасе» Пригожин вступился за Анну Asti после «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Иосиф Пригожин заступился за певицу Анну Asti, которая столкнулась с отменой концертов после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По словам музыкального продюсера, Asti была на мероприятии в качестве выступающего артиста и понятия не имела, что там будет происходить. Об этом он рассказал в интервью изданию ИА НСН.

После вечеринки гастрольный тур Анны Asti перенесли. Кроме того, ее, как и многих других участников мероприятия, вырезали из новогодних «огоньков» и музыкальных фильмов.

Пригожин обратил внимание, что Asti на вечеринке была не гостьей, а приглашенной артисткой, и не знала, что там будет происходить.

«Она же выступала за деньги на вечеринке, в такой ситуации мог оказаться любой! С точки зрения работы, она приехала на коммерческую вечеринку, ей заплатили деньги, она выступила и ничего плохого не сделала. Она же не может встать и уйти», - объяснил продюсер.

Пригожин добавил, что после скандала певица была в ужасе и очень расстроена. Сейчас, по его словам, она уехала в отпуск из-за стресса и повышенного давления.

«Она ничего не делает плохого в нашей стране, но зачем бить всех подряд? Я не вижу смысла куда-то ее гнать», - заявил Пригожин.

Ранее депутат Саратовской областной думы Роман Грибов призвал отменить в городе концерты Анны Asti за то, что певица ни разу не высказала свою позицию по поводу СВО.

Скандалы Концерты Песни Музыка Иосиф Пригожин
20 января 2024, 21:32
Звезду «Чикатило» и «Склифосовского» нашли мертвым в автомобиле
РИА «Новости»
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Российский актер кино и сериалов Алексей Сдобнов скончался на 58-м году жизни, его нашли мертвым в машине. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на продюсера и кастинг-директора Наталию Бочарову.

«Алексей не доехал домой в ночь с 12 на 13 января. Умер в машине», - рассказала она.

Бывшая супруга артиста Виктория Маргелова рассказала журналистам, что у Сдобнова были проблемы с сердцем, но он их скрывал. По ее мнению, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Прощание с актером прошло 16 января в Люберцах. На церемонии присутствовали члены семьи, друзья и коллеги усопшего.

Алексей Сдобнов известен зрителю по таким сериалам, как «Чикатило. Финальный сезон», «След», «Полицейский с Рублевки» и «Склифосовский». В его фильмографии более 40 телепроектов. Помимо актерской работы он был известен и как артист озвучания.

Смертность Фильмы Актеры
20 января 2024, 19:15
Принца Гарри признали «живой легендой авиации»
Global Look Press
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Принцу Гарри вручили награду как «живой легенде авиации» на 21-й ежегодной церемонии премии, прошедшей в Беверли-Хиллз. Об этом сообщило РИА «Новости».

Герцога Сассекского отметили как гуманиста, военного ветерана и защитника психического благополучия и окружающей среды.

В сообщении на сайте премии отметили, что принц Гарри посвятил свою жизнь продвижению идей, которые «приводят к постоянным изменениям в жизни людей и окружения».

Герцог Сассекский 10 лет провел на службе в британской армии и провел две военные командировки в Афганистане в качестве передового авианаводчика и пилота вертолета «Апач».

Организаторы премии напомнили и о заслугах принца за организацию спортивных соревнований Invictus Games для реабилитации раненых военнослужащих и ветеранов боевых действий.

Премию, которой удостоили супруга Меган Маркл , учредила некоммерческая организацией Kiddie Hawk Air Academy, стремясь побудить у детей интерес к авиации.

Принц Гарри Королевская семья Британии
20 января 2024, 17:53
Валерий Меладзе сообщил о смерти отца
РИА «Новости»
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Известный музыкальный исполнитель Валерий Меладзе сообщил об отмене ближайших концертов в связи со смертью 90-летнего отца. Видео с обращением артиста появилось на фанатской странице исполнителя в соцсети Instagram*.

«Дорогие друзья. В связи со смертью одного из самых близких мне людей приходится перенести концерты в Алма-Ате на 2,4 и 6 февраля. Надеюсь на ваше понимание и буду ждать вас на концертах», - сказал Меладзе.

Изначально выступления Меладзе в Алма-Ате были запланированы на 20, 23 и 25 января. Кроме того, 22 января музыкант собирался дать концерт в Ташкенте.

Telegram-канал Shot уточнил, что 90-летний отец Меладзе находился без сознания в реанимации.

В начале января журналистка Ксения Собчак сообщила, что Меладзе отменил ближайшие концерты из-за тяжелого состояния родственника и вернулся в Москву. По ее словам, на фоне тяжелого течения коронавирусной инфекции Шота Меладзе доставили в одну из клиник в Московской области.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Концерты Валерий Меладзе

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