Умер актер из «Следа» и «ДМБ» Виталий Вашедский

Иосиф Пригожин заступился за певицу Анну Asti, которая столкнулась с отменой концертов после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По словам музыкального продюсера, Asti была на мероприятии в качестве выступающего артиста и понятия не имела, что там будет происходить. Об этом он рассказал в интервью изданию ИА НСН.

После вечеринки гастрольный тур Анны Asti перенесли. Кроме того, ее, как и многих других участников мероприятия, вырезали из новогодних «огоньков» и музыкальных фильмов.

Пригожин обратил внимание, что Asti на вечеринке была не гостьей, а приглашенной артисткой, и не знала, что там будет происходить.

«Она же выступала за деньги на вечеринке, в такой ситуации мог оказаться любой! С точки зрения работы, она приехала на коммерческую вечеринку, ей заплатили деньги, она выступила и ничего плохого не сделала. Она же не может встать и уйти», - объяснил продюсер.

Пригожин добавил, что после скандала певица была в ужасе и очень расстроена. Сейчас, по его словам, она уехала в отпуск из-за стресса и повышенного давления.

«Она ничего не делает плохого в нашей стране, но зачем бить всех подряд? Я не вижу смысла куда-то ее гнать», - заявил Пригожин.

Ранее депутат Саратовской областной думы Роман Грибов призвал отменить в городе концерты Анны Asti за то, что певица ни разу не высказала свою позицию по поводу СВО.