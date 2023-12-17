Умер актер из сериалов «Клиника», «Декстер» и «Офис» Джек Аксельрод

Актерская карьера Аскельрода началась с фильма «Бананы» Вуди Аллена в 1971 году. Всего в фильмографии актера 90 картин. Аскельрод играл роли в сериалах «Династия», «Клиника» и «Офис», «Декстер» и «Рэй Донован», а также в «Трансформерах» и «Одиноком рейнджере».

По данным издания, актер умер от естественных причин, ему было 93 года.

Из жизни ушел первый барабанщик рок-группы AC/DC австралиец Колин Берджесс. Музыканту было 77 лет, причины смерти не сообщили. Берджесс также играл на барабанах в популярной австралийской рок-группе Masters Apprentices.