28 января 2025, 19:43

Умер актер из сериалов «Дикий» и «Молодежка» Алексей Булатов

РИА «Новости»
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Актер театра, кино и сериалов Алексей Булатов умер в возрасте 76 лет после тяжелой болезни. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал его коллега, актер Виталий Максимов.

Он подчеркнул, что Булатов всю жизнь оставался сильным духом человеком, поэтому о возникшей у него болезни никому не говорил, при этом осознавая, что жизнь подходит к концу.

«Мечтал уйти „чисто“, не становясь обузой и не создавая своим детям лишних проблем», - написал Максимов.

Актер добавил, что разговаривал с Булатовым в последний раз неделю назад во время телефонного созвона.

«Он ни на что не жаловался. Вел себя терпеливо и очень мудро», - добавил Максимов.

По его словам, Булатов посвятил всю жизнь театру и до конца своих дней не утратил интереса к своей профессии, хотя и не получил никакого почетного звания.

Панихида и похороны Алексея Булатова пройдут в ближайшую пятницу, 31 января, в ритуальном центре на Савеловском проезде Москвы.

Выпускник Школы-студии МХАТ, Булатов начинал театральную карьеру в Русском драматическом театре Еревана, где его заметили и пригласили на работу московский театр имени Пушкина.

В начале 90-х артист уехал в Париж, где давал концерты в кабаре «Распутин». После возвращения в Россию до конца жизни работал в труппе Московского драматического театра «Сопричастность».

В кино Булатов начал сниматься в 1977 году, начиная с роли в фильме «Жизнь Бетховена». Также сыграл в сериалах «Дикий» и «Молодежка», последней его киноработой стали съемки в фильме «Сердце Пармы».

Сериалы Болезни Кино Фильмы Россия Театры Актеры
29 января 2025, 02:30
Сати Казанова устроила скандал в аэропорту из-за трехмесячной дочери
РИА «Новости»
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Певица Сати Казанова не сдержала эмоций и закатила скандал из-за плохого отношения работников аэропорта в Стамбуле. Бывшая участница группы «Фабрика» рассказала об этом на своей странице в Instagram*.

По словам артистки, она летела в Италию с супругом и новорожденной дочерью, однако при пересадке семья чуть не опоздала на свой рейс.

«Мы как идиоты бежали в другой конец аэропорта! Нам никто не предложил помощь», - рассказала она.

Казанова отметила, что они с мужем подошли к нескольким ребятам на гольфкарах и просили их подвезти. Однако их просьбу проигнорировали.

Певица призналась, что из-за этой ситуации она «не стеснялась в выражениях». Супруг Казановой смог в последний момент задержать вылет, однако отношение сотрудников аэропорта возмутило его жену.

Казанова впервые стала матерью в 41 год. В октябре 2024 года она родила дочь. Муж певицы присутствовал при родах.

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Скандалы Сати Казанова Артисты
29 января 2025, 00:39
«Мир рухнул». Первый муж Валерии раскрыл о ней страшную правду
РИА «Новости»
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Первый муж певицы Валерии, музыкант из Саратова Леонид Ярошевский спустя 30 лет поделился подробностями своих отношений с артисткой и ее дороги к славе, одной из ступенек к которой стал продюсер Александр Шульгин. Об этом он рассказал в своей книге «Валерия: „Паровоз“ из Аткарска».

Ярошевский познакомился с юной Аллой Перфиловой в 1985 году, когда искал вокалистку в свой джаз-рок-квартет. Девушку он заметил на одном из конкурсом саратовских ВИА. Он уговорил ее мать отпустить дочь на гастроли. Ярошевский и Перфилова были вместе 24 часа сутки, но сначала как друзья, а в 1987 году они поженились.

Вскоре они переехали в Москву, где пробивались в шоу-бизнес. Позже они устроились в престижный бар «Таганка-блюз». Там Перфилова познакомилась с продюсером Александром Шульгиным.

Ярошевский отметил, что они быстро нашли общий язык и Шульгин предложил Перфиловой поездку в Германию для записи в мюнхенской студии. Обратно вернулись уже по отдельности.

«У меня уже тогда возникли подозрения. Хотя Алла уверяла: „Да Шульгин такой толстый, неприятный, представляешь его рыхлое тело? Я видела его на пляже“. Оказалось, это была версия для меня», - рассказал музыкант.

Поведение артистки после этого изменилось. Однажды вечером она уехала к Шульгину «посмотреть видео» ночью и вернулась утром. По словам Ярошевского, тогда его жизнь потеряла смысл.

«Что говорят в таких ситуациях? Потемнело в глазах? Мир рухнул? Земля ушла из-под ног? Жизнь закончилась? Все это на меня обрушилось одновременно. Моя жизнь потеряла смысл», - признался он.

Перфилова не извинилась и ничего не объяснила, сказав только, что Шульгин считает, что им нужно расстаться. Это не помешало ей какое-то время жить вместе с мужем и спать на одном диване.

Шульгин и Валерия развелись в начале 2000-х, причем артистка обвинила продюсера в домашнем насилии. Ярошевский усомнился, что на певицы кто-то бы просто повысил голос, а не то что ударил. По его словам, «избитая мужем - что ж, это очень удобная репутация».

Книги Саратов Россия Музыка Громкие разводы Брак Шоу-бизнес Певица Валерия
29 января 2025, 00:14
Умер автор хита «Листья желтые над городом кружатся» Янис Петерс
Freepik
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Советский и латышский поэт, публицист и дипломат Янис Петерс умер 27 января. Общественному деятелю было 85 лет, сообщило гостелерадио Латвии LSM.

Петерс является соавтором ряда популярных в СССР песен. В частности, он написал стихи для хита «Листья желтые над городом кружатся» специально под музыку композитора Раймонда Паулса в 1968 году.

Первыми исполнителями песни стали Маргарита Вилцане и Ойяр Гринбергс. Ее исполняли на латышском и русском языках. В одном из интервью Раймон Паулс вспоминал, что однажды его друг пожаловался ему, что «Листья» пели в ресторане на бис по 50 раз за вечер.

Также Петерс написал песню «В том городе», мюзикл «Сестра Керри» и композиции к спектаклю «Шерлок Холмс». За всю свою жизнь поэт написал сотни стихотворений.

Петерс родился в 1939 году. Его литературный дебют состоялся во второй половине 1960-х годов. Публицист выпустил несколько литературных сборников.

С 1985 по 1990 год Янис занимал должность первого секретаря Союза писателей Латвийской ССР, а с 1992 по 1997 год был чрезвычайным и полномочным послом в Российской Федерации.

Латвия СССР Песни Музыка Раймонд Паулс
28 января 2025, 21:23
Александр Петров рассказал о работе над двойной ролью в фильме «Василий»
РИА «Новости»
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Актер Александр Петров рассказал, что при подготовке к ролям Коли и Васи в картине «Василий» отталкивался от мелочей, чтобы успешно перевоплотиться. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу.

По его словам, ему было интересно попробовать сыграть сразу двух персонажей, но при этом это очень сложно сделать. Ему помог опыт участия в других проектах.

Петров добавил, что он решил показать их внутренние различия, а не играть на контрасте внешних образов. Другими словами, «рисовать» их образы не грубыми мазками, а более мягко.

В частности, этому помогло использование такого важного аксессуара Коли как очки, для которого они вместе с режиссером Дмитрием Литвиненко даже придумали отдельную историю.

«Когда Колю „пакуют“, он кричит на испанском, что они не поломали ему очки, потому что для него это важно. В этом дальше рождается этот персонаж. Для Васи это совершенно другое. Он приехал, подготовился, у него рюкзак, у него там веревка», - отметил актер.

Отличался и подход к исполнению ролей братьев. Если Петрову предстояло играть Колю, то в этот день артист был более активным и шумным, а на съемках Васи - закрывался, уходил в себя.

Ранее Петров признался , что его впечатлило первое появление на съемочной площадке мексиканской актрисы Барбары де Рехиль.

Кино Фильмы Россия Актеры Александр Петров

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