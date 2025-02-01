01 февраля 2025, 23:03

Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»

РИА «Новости»
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Советский и украинский актер театра, кино и сериалов Станислав Колокольников умер на 64-м году жизни. О смерти артиста сообщили в Telegram-канале «УНИАН Lite».

Колокольников ушел из жизни 30 января на Украине. Причины смерти актера не указывались, но последние годы он тяжело болел.

Станислав Колокольников учился в Киевском государственном институте театрального искусства Карпенко-Карого и получил диплом в 1984 году. С 1984 по 1987 годы актер служил в Черкасском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре Шевченко. Также он играл на сценах Экспериментального театра-студии, театров «ДрамАнтре», «Колесо» и «Браво».

Карьера в кино у Колокольникова началась в нулевые. На его счету почти три десятка украинских и российско-украинских проектов. Зрителям актер запомнился по своим ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Ярость», «Пес», «Дорога в пустоту» и другим.

Сериалы Кино Фильмы Театры Актеры Артисты
01 февраля 2025, 23:41
Умерла снявшая более 300 фильмов режиссер Хорошавина
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Режиссер-документалист Клавдия Хорошавина умерла в 77 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Архангельской области.

«На 78-м году жизни скончалась архангельский режиссер-документалист, Заслуженный деятель искусств РФ Клавдия Хорошавина», - отметили в сообщении.

Клавдия Хорошавина родилась в деревне под Красноярском. После школы поступила на режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Работала на телеканале «Поморье» в Архангельске.

Хорошавиной присвоили звание Заслуженного деятеля искусств России, также она была лауреатом российских и международных конкурсов. За всю свою творческую деятельность она создала свыше 300 документальных фильмов о Русском Севере и его жителях.

Кинорежиссер снимала программы о Михаиле Ломоносове, Федоре Абрамове, Валентине Распутине и Викторе Астафьеве.

Режиссер Фильмы Россия Архангельская область
01 февраля 2025, 22:07
Милонов объяснил, почему Галкина не лишили собственности в России
РИА «Новости»
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У музыканта Андрея Макаревича* и юмориста Максима Галкина* не забрали собственность в России из-за сохранившихся связей в высших кругах. Возможную причину отказа лишать сбежавших артистов имущества депутат Госдумы Виталий Милонов назвал в беседе с News.ru.

«У них, вероятно, могли остаться знакомые человечки в определенных кабинетах, которые хлопочут за того же Андрея или Максима», - предположил он.

По словам депутата, сейчас государство не ставит в приоритет задачу изъятия собственности у иноагентов.

Общественный деятель и бизнесмен Андрей Ковалев добавил, что процесс лишения имущества иноагентов может занять длительное время. Он отметил, что некоторые из них сдают недвижимость в России и живут на эти доходы за границей.

Ранее представитель Макаревича * Антон Чернин заявил, что у музыканта не осталось никаких активов на территории России.

*Внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Россия Недвижимость Виталий Милонов Максим Галкин Иноагенты Артисты
01 февраля 2025, 20:20
Умер актер из сериала «Убойная сила»
РИА «Новости»
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Скончался актер Виктор Семеновский, известный по сериалу «Убойная сила» и ролям в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Осенью ему исполнилось бы 82 года, сообщила пресс-служба театра.

«Александринцы скорбят о кончине», - заявили коллеги артиста.

Семеновский умер 1 февраля.

Telegram-канал Shot сообщил, что у него остановилось сердце.

Будущий актер родился 19 октября 1943 года. В 1968 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Черкасова, затем два года проработал штатным актером студии «Ленфильм». В Александринском театре служил более 55 лет, одной из его последних ролей стал Анаксагор в спектакле «Демагог».

Широкая известность пришла к Семеновскому после роли Жоры в четвертом сезоне «Убойной силы». Он сыграл также Маракуева в сериале «Жизнь Клима Самгина», Христофорова в фильме «Духов день» и летний месяц в сказке «Двенадцать месяцев».

Сериалы Актеры
01 февраля 2025, 19:39
Исполнительница хита «Сигма-бой» заявила о желании спеть с Билли Айлиш
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После успеха песни «Сигма-бой» его исполнительница, российская школьница Бетси, теперь мечтает сотрудничать с американской певицей Билли Айлиш. Об этом девочка рассказала в интервью «Известиям».

На вопрос о том, с кем из зарубежных звезд ей хотелось бы сделать фит, Бетси ответила, что из зарубежных артистов ей интересны Bbno$, Imagine Dragons и Билли Айлиш.

Юная певица рассказала, что скоро выйдет релиз ее новой песни Queen of drama. Также ожидается неофит с известным артистом, имя которого Бетси раскрывать не стала.

Ее отец, композитор Михаил Чертищев, отметил, что сейчас обсуждаются планы о заключении контракта с крупными звукозаписывающими компаниями. Он отметил, что уже поступили предложения о ремиксах от продюсера и диджея Дэвида Гетты.

Ранее европейские депутаты призвали запретить хит «Сигма-бой» в странах Запада, так как он якобы передает пророссийское мировоззрение. Бетси назвала эти предложения «удивительным бредом».

Песни Рейтинги Музыка Билли Айлиш Артисты

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