Умер актер из сериала «Убойная сила»

После успеха песни «Сигма-бой» его исполнительница, российская школьница Бетси, теперь мечтает сотрудничать с американской певицей Билли Айлиш. Об этом девочка рассказала в интервью «Известиям».

На вопрос о том, с кем из зарубежных звезд ей хотелось бы сделать фит, Бетси ответила, что из зарубежных артистов ей интересны Bbno$, Imagine Dragons и Билли Айлиш.

Юная певица рассказала, что скоро выйдет релиз ее новой песни Queen of drama. Также ожидается неофит с известным артистом, имя которого Бетси раскрывать не стала.

Ее отец, композитор Михаил Чертищев, отметил, что сейчас обсуждаются планы о заключении контракта с крупными звукозаписывающими компаниями. Он отметил, что уже поступили предложения о ремиксах от продюсера и диджея Дэвида Гетты.

Ранее европейские депутаты призвали запретить хит «Сигма-бой» в странах Запада, так как он якобы передает пророссийское мировоззрение. Бетси назвала эти предложения «удивительным бредом».