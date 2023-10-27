Умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски

По ее словам, Адамски ушел из жизни 23 октября. О причинах его смерти ничего не известно. Прощание с актером провели 27 октября в Гостыне.

Артист родился в 1965 году. Адамски стал популярным в Польше после участия в таких фильмах и сериалах, как «Телевизионный театр», «Отец Матеуш», «Мой долг», «Чернобыль. Четыре апрельских дня», и других. Кроме того, он работал в качестве режиссера над детским фильмом «Ящик с игрушками».

Ранее стало известно смерти французского актера Анри Серра. Ему было 94 года. Российскому зрителю он известен по роли Андре Бертье в фильме «Фантомас против Скотланд-Ярда». За свою актерскую карьеру Серр снялся в более чем 40 картинах.