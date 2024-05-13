13 мая 2024, 01:42

Умер актер из сериала «Мыслить как преступник» Руди Морено

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Стендапер и актер Руди Морено умер в Лос-Анджелесе. Об этом изданию Deadline сообщил его представитель Марк Скроггс.

Перед смертью 66-летний актер попал в реанимацию. Причина смерти Морено не называлась. В последние годы жизни комик боролся с пневмонией.

Морено родился в 1957 году в Калифорнии. Его актерская карьера началась в 1990-х годах, он снялся в более 30 различных проектах. Морено играл в сериалах «Скорая помощь», «Все любят Рэймонда», «Дефективный детектив», «Мыслить как преступник» и других.

Также Руди Морено участвовал как стендап-комик в различных популярных ток-шоу, таких как «Лопес сегодня вечером».

Сериалы Калифорния Актеры
13 мая 2024, 02:32
Неизвестный напал на актера Стива Бушеми в Нью-Йорке
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Американский актер Стив Бушеми попал в госпиталь после нападения. Незнакомый мужчина ударил его по лицу, сообщило американское издание New York Post.

«Бушеми гулял по заливу Кипс, когда какой-то зверь подошел и ударил звезду… средь бела дня - это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах», - указали в материале.

По словам авторы статьи, у актера отек лица и левого глаза, ему понадобилась помощь врачей. Известно, что нападавший скрылся, сейчас его ищут.

Это не первый случай, когда актеры становятся жертвами случайной агрессии на улицах Нью-Йорка. Ранее актера Майкла Штубарга ударили камнем по голове во время пробежки, злоумышленника задержали.

Актер Стив Бушеми играл в таких в фильмах, как «Фарго», «Криминальное чтиво», «Дети шпионов», «Большой Лебовски» и других.

Ранее стало известно, что сын актера Николаса Кейджа, 33-летний Уэстон Коппола избил свою мать. Полиция начала расследование, сейчас мужчину объявили в розыск.

Нью-Йорк Мужчины Полиция Актеры
13 мая 2024, 00:30
Умер актер из «Молчания ягнят» Роджер Корман
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Американский актер и режиссер Роджер Корман, сыгравший в «Молчании ягнят», ушел из жизни в 98 лет в четверг, 9 мая. Он скончался в своем доме в Калифорниии, сообщил телеканал ABC News.

«Он был щедрым, с открытым сердцем и добрым ко всем, кто его знал. Когда его спросили, каким бы он хотел, чтобы его запомнили, он ответил: „Я был кинорежиссером, и только“», - заявили его супруга и дочери.

Причина смерти Кормана не уточняется.

В его фильмографии работа в полусотне проектов, в том числе в таких культовых фильмах, как «Крестный отец» и «Молчание ягнят». Помимо актерской работы он занимался режиссурой. Первый свой фильм он снял в 1955 году.

За талант снимать малобюджетные классические картины его назвали «Королем низшего класса». В числе его работ в качестве режиссера запомнились картины «Магазинчиков ужасов», созданный всего за два дня и 30 тысяч долларов, и «Атака крабообразных монстров». Кроме того, он нанимал начинающих режиссеров, в числе которых Фрэнсис Форд Коппола, Джеймс Кэмерон и Мартин Скорсезе.

В 2009 году Корман наградили премией «Оскар» за вклад в развитие кино.

США Смертность Кино Режиссер Фильмы Актеры
12 мая 2024, 05:22
Певица Лолита получила серьезные ожоги в Болгарии
РИА «Новости»
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Российская певица Лолита Милявская связалась с поклонниками из своего дома в Болгарии, пожаловавшись, что получила серьезные ожоги во время занятий садоводством. Об этом сообщило издание Well News.

Милявская связалась с фанатами по видео, а также опубликовала фотографию своего урожая. В последнее время она увлеклась выращиванием роз. Вокалистка рассказала, что садоводство приносит ей удовольствие.

«Выросла настоящая болгарская роза. Это первый год, когда у меня такие плоды», - заявила она.

Певица добавила, что все делает своими руками, но по неосторожности получила серьезные ожоги, так как не надела перчатки во время стрижки можжевельника. По ее словам, сейчас она пытается заживить поврежденные участки кожи.

Поклонники попросили артистку себя поберечь и не шутить с ожогами.

Ранее Лолиту вернули на телевидение после бойкота из-за скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. По словам ее коллеги Сергея Рогожина, певица «голой на сцену не выходит».

Болезни Болгария Врачи Лолита Милявская Сад и огород
12 мая 2024, 04:29
«Не ожидала». Наташу Королеву вырезали из эфира концерта в Кремле
РИА «Новости»
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Номер певицы Наташи Королевой с поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны вырезали из телеэфира кремлевского концерта в честь Дня Победы. О реакции артистки сообщил «Московский комсомолец».

«Наташа, конечно, расстроилась, она не ожидала, что ее выступление вырежут, еще так тщательно к нему готовилась!» - рассказали в окружении певицы.

Королева очень ответственно подходит к каждому выступлению и уж тем более к концерту ко Дню Победы. Даже своего сына она назвала Архипом в честь деда-героя, погибшего в 1944 году под Кенигсбергом (нынешний Калининград).

В окружении певицы напомнили, что в последнее время ей «прилетело» много испытаний.

Сначала после украинского майдана ее первой «публично линчевали». Потом внесли в список врагов народа на Украине, отменили в Киеве концерт и закрыли въезд в страну на пять лет. После начала российской спецоперации прессинг усилился - угрозы, проклятия и нападки обрушились.

Если же говорить о ее номере на праздничном концерте в Кремле, то зрители в зале ее тепло встретили и кричали «Браво». Поэтому не только Королева, но и ее поклонники удивились тому, что ее выступление вырезали.

Ранее Королева поздравила россиян с Днем Победы после исполнения песни «Только ты не умирай».

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