Умер актер из сериала «Мыслить как преступник» Руди Морено

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Американский актер Стив Бушеми попал в госпиталь после нападения. Незнакомый мужчина ударил его по лицу, сообщило американское издание New York Post.

«Бушеми гулял по заливу Кипс, когда какой-то зверь подошел и ударил звезду… средь бела дня - это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах», - указали в материале.

По словам авторы статьи, у актера отек лица и левого глаза, ему понадобилась помощь врачей. Известно, что нападавший скрылся, сейчас его ищут.

Это не первый случай, когда актеры становятся жертвами случайной агрессии на улицах Нью-Йорка. Ранее актера Майкла Штубарга ударили камнем по голове во время пробежки, злоумышленника задержали.

Актер Стив Бушеми играл в таких в фильмах, как «Фарго», «Криминальное чтиво», «Дети шпионов», «Большой Лебовски» и других.

Ранее стало известно, что сын актера Николаса Кейджа, 33-летний Уэстон Коппола избил свою мать. Полиция начала расследование, сейчас мужчину объявили в розыск.