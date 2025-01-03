Умер актер из сериала «Ликвидация» Сергей Юрков

Сергей Георгиевич родился в Одессе 19 августа 1958 года.

За время своей профессиональной карьеры он служил во многих театрах. Это были Одесский ТЮЗ, Одесский камерный еврейский театр «Суета сует» и Одесский русский драматический театр имени Иванова.

Среди сценических проектов Юркова участие в постановке «Остров сокровищ» по роману Роберта Стивенсона, где он сыграл пирата Хендса, а также роли в спектакле «Рецепт любви» по Антону Чехову, мюзикле «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит» и постановке Love Story.

Актер воплотил множество образов и на экране, исполнив свыше 20 ролей в кино. Зрителям Юрков запомнился благодаря многим проектам, в частности, сериалу «Ликвидация», фильмам «Внимание: Ведьмы!» и «Прапорщик Шматко, или Е-мое».