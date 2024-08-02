Умер актер из сериала «Кухня» Вячеслав Гилинов

«На протяжении более 60 лет он был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов», - отметили в сообщении.

Причину смерти Гилинова его коллеги не назвали. Информации о дате прощания и похорон с артистом не было.

Вячеслав Гилинов начал сниматься в кино с конца 1960-х годов, причем изначально это были фильмы-спектакли. Примерно 25 лет назад зрители увидели артиста в крупных сериальных проектах. В Театре Гоголя он служил с 1961 года.

В «Остановке по требованию» Вячеслав Гилинов играл профессора. Также он снимался в сериалах «Моя прекрасная няня», «Детективы» и «Кухня», где ему досталась роль Максима Ильича Лаврова - дедушки главного героя.