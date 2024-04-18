18 апреля 2024, 16:58

Умер актер из сериала «Климбим» Вихард фон Релль

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Не стало немецкого актера Вихарда фон Релля. Он умер за четыре дня до своего 87-летия, 16 апреля, сообщил сайт zdf.de.

По данным издания, Вихард фон Релль последнее время провел в хосписе. О причинах смерти артиста не уточняется.

«Он ничего не ел и ничего не пил. Мы сопровождали его в последний путь и были рядом», - рассказала его супруга Анна.

Актерскую карьеру Релль начал в театре в Мюнхене. В конце 1960-х впервые появился на сцене и экране.

За свою творческую карьеру Релль сыграл более чем в 80 фильмах и сериалах. Одной из самых известных его работ стал сериал «Климбим», популярный в 70-х годах.

Сериалы Болезни Актеры
18 апреля 2024, 17:09
«Забрала все». Аршавин рассказал, чего лишился после развода с Барановской
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Футболист Андрей Аршавин рассказал, что отдал бывшей жене Юлии Барановской после скандального развода. В интервью для издания «Спорт-Экспресс» он буквально обвинил экс-супругу в краже.

Аршавин заявил, что Барановская без его согласия забрала его спортивные трофеи.

«Из штаба „Арсенала“ кто-то принес игровой мяч, на котором поставили автографы все парни, и они подарили его мне. Но я не знаю, где он сейчас. Возможно, он остался у Юли, моей первой жены. Также пропала статуэтка, которую мне вручили за звание игрока месяца в АПЛ в апреле, а также мои медали, в том числе с Евро-2008», - поделился спортсмен.

Футболист подчеркнул, что Барановской досталось много его вещей, однако заявил, что не чувствует обиды по этому поводу «После развода Юля забрала все! Каких-то скорбных чувств по этому поводу у меня нет. Ну дебилизм, да и только», - пояснил бывший игрок «Зенита».

В 2013 году Аршавин и Барановская расстались, после чего спортсмен начал отношения с журналисткой Алисой Казьминой. После развода он некоторое время не общался с детьми.

Ранее Аршавин заявил, что покоряет женщин юмором и сексом. Он не стал скрывать, что заводил романы, когда был в отношениях с Барановской и моделью Алисой Казьминой.

Спортсмены Отношения Андрей Аршавин
18 апреля 2024, 16:49
Бизнесмен потребовал с Тимати 7 миллионов рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бизнесмен Йоханн Рафаэль Совада подал иск в Арбитражный суд Москвы против рэпера Тимати. Соответствующая карточка дела появилась на официальном сайте госоргана.

Совада приобрел у Тимати долю в компании «Блэк Стар Фудс». По информации Telegram-канала «Звездач» , предприниматель потребовал выплатить ему семь миллионов 431 тысячу 948 рублей.

При этом стороны не впервые оказываются участниками одного дела. Ранее Тимати выступал в качестве третьего лица в деле о взыскании долга с Совадой на сумму в более чем 64 миллиона рублей. Тогда суд вынудил ответчика рассчитаться с долгами.

Тимати принял решение отказаться от своей доли в Black Star Burger в 2022 году. Он решил продать ее за 70 миллионов рублей. Его доля в компании «Блэк Стар Фудс» составляла всего 17%. По словам музыканта, он потерял интерес к этому бизнесу.

Рэпер Тимати Суд
18 апреля 2024, 15:03
ЕСПЧ отклонил иск Киркорова против Литвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Европейский суд по правам человека принял решение отклонить жалобу певца Филиппа Киркорова на нарушение его прав из-за запрета на въезд в Литву. Об этом сообщила пресс-служба ЕСПЧ.

Литовские власти объяснили решение ограничить доступ Киркорова , являющегося гражданином России и Болгарии, на территорию страны и запретить ему проведение концертов соображениями национальной безопасности и его позицией по вопросу присоединения Крыма к России. Въезд Киркорову запретили на пять лет, с января 2021 года.

После отказа вильнюсского суда отменить этот запрет и поддержки решения Высшим административным судом Литвы певец решил обратиться в ЕСПЧ.

Разбирательство инициировали в феврале 2022 года. Киркоров, опираясь на статью о свободе выражения мнений и статью о защите собственности, утверждал, что испытал давление из-за своих политических взглядов и потерял доход из-за отмененных концертов.

После рассмотрения доводов обеих сторон, суд в Страсбурге признал, что хотя действия Киркорова попадают под защиту права на распространение информации и идей, запрет на его въезд в Литву был оправдан с точки зрения как национальной безопасности, так и общественного порядка на уровне законодательства Литвы и ЕС.

ЕСПЧ согласился с выводами литовских судов о том, что введенный запрет не являлся несоразмерным ограничением прав Киркорова, учитывая отсутствие у артиста семейных, социальных или экономических связей с Литвой.

«В материалах дела не было ничего, что позволяло бы предположить, что национальные суды допустили ошибку в своей оценке фактов или применили закон произвольным или необоснованным образом», - заявили в ЕСПЧ.

Ранее продюсера Юрия Бардаша возмутило восстановление репутации Киркорова после «голой» вечеринки. Поездку певца в Донбасс он назвал формальностью.

Суд Филипп Киркоров Литва Запреты
18 апреля 2024, 14:38
Рената Литвинова снялась в купальнике на пляже
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса и режиссер Рената Литвинова показала фигуру в купальнике. Она опубликовала снимок в своем личном блоге.

Ранее Литвинова ответила на слухи о получении французского гражданства. Знаменитость отметила, что не собирается менять документы и другого паспорта у нее «нет и не будет».

Актриса Сальма Хайек также выложила фотографию в купальнике с глубоким декольте. Снимок она сделала во время отдыха на лодке.

* Земфира Рамазанова признана в России иностранным агентом.

Литвинова появилась перед объективом в элегантном черном слитном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками в черной оправе.

Снимки были сделаны в Майами. В США актриса прилетела в преддверии сольного концерта певицы Земфиры*.

США Отдых Кино Шоу-бизнес

Новости по теме