Умер актер из сериала «Климбим» Вихард фон Релль

По данным издания, Вихард фон Релль последнее время провел в хосписе. О причинах смерти артиста не уточняется.

«Он ничего не ел и ничего не пил. Мы сопровождали его в последний путь и были рядом», - рассказала его супруга Анна.

Актерскую карьеру Релль начал в театре в Мюнхене. В конце 1960-х впервые появился на сцене и экране.

За свою творческую карьеру Релль сыграл более чем в 80 фильмах и сериалах. Одной из самых известных его работ стал сериал «Климбим», популярный в 70-х годах.