Умер актер из сериала «Игра престолов» Иэн Гелдер
Британский актер Иэн Гелдер, сыгравший роль Кивана Ланнистера в сериале HBO «Игра престолов», скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщило издание Fox News.
«Британский актер Иэн Гелдер, сыгравший главную роль в „Игре престолов“, умер в понедельник, 6 мая. После борьбы с раком», - уточнили в статье.
Представитель артиста заявил, что Гелдер был прекрасным человеком и отличным актером, которого будет очень не хватать его коллегам и всем, кто его любил.
В статье также говорится, что в конце прошлого года у Гелдера диагностировали рак желчных протоков.
В фильмографии актера работы в 64 проектах. Лучшие фильмы с его участием –криминальная драма «Индевор» и историческая драма «Иоанна - женщина на папском престоле». Кроме «Игры престолов» он снимался в таких сериалах, как «Доктор Кто», «Молодой Морс», «Пуаро» и «Красиво жить не запретишь».