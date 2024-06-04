Умер актер из сериала «Доктор Кто» Уильям Расселл

Причины и обстоятельства смерти актера неизвестны.

Рассел родился 19 ноября 1924 года в городе Сандерленд на севере Англии. Актерской деятельностью он заинтересовался в раннем возрасте. Кроме того, он занимался организацией развлечений, когда служил в Королевских ВВС.

Рассел получил образование в Оксфордском университете. Он играл в Королевской шекспировской компании, Национальном театре в Лондоне и в театре Глобус, а также много работал на телевидении.

Впервые на экране Раселл появился в 1954 году в фильме «Те, которые дерзают». Затем были роли в фильмах «Человек, которого никогда не было», «Большой побег», «Супермен» и «Прямой репортаж о смерти», а также в сериалах «Дизраэли», «Завещание юноши», «Улица коронации» и «Черная гадюка».

В 1955 году он сыграл главную роль в телесериале «Сент-Ив», а через год получил главную роль в телесериале «Приключения сэра Ланселота» на ITV.

В период 1963–1965 гг. Расселл снялся в 78 эпизодах первых двух сезонов «Доктора Кто». Раселл получил роль спутника Доктора, Йена Честертона. Он стал одним из четырех членов оригинального актерского состава сериала.

Британского актера внесли в Книгу рекордов Гиннеса за самый длинный промежуток между появлениями на телевидении, который составил 57 лет. Это произошло после того, как он повторил свою роль Честерсона после завершения работы в сериале «Доктор Кто».