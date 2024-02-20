Умер актер из «Санта-Барбары» Жозе Пинту

Российский телеведущий, музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что блогер Анастасия Ивлеева вернется в привычную сферу деятельности, когда пройдет шум негатива после устроенной ей «голой» вечеринки. Об этом он заявил на YouTube-шоу «Спецкорр».

«У нее полно подписчиков, у нее деньги, у нее связи, и, я думаю, какая-то крыша наверху. У нее такие представления о прекрасном - повесить камень на то самое место. Вот так она это видит», - сказал он.

Скандальная «голая» вечеринка состоялась 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Среди гостей были известные артисты, такие как Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Ксения Бородина и другие.

Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды, что очень возмутило поклонников знаменитостей. Их концерты стали массово отменять, а компании отказались от сотрудничества и рекламы с ними.

Многие участники вечеринки публично извинились за случившееся, а сама Ивлеева попросила прощения в 20-минутном ролике.