11 ноября 2023, 01:31

Умер актер из «Рембо 3» Спирос Фокас

Википедия
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Греческий актер кино и телевидения Спирос Фокас ушел из жизни в возрасте 86 лет в Аттике. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пост супруги актера в соцсетях.

Жена Фокаса Лилиан сообщила, что актера госпитализировали из-за серьезных проблем со здоровьем, которые обострились из-за дыма от лесных пожаров в районе Коринфа.

За свою полувековую карьеру Спирос Фокас снялся в более чем 100 фильмах и сериалах. Причем не только на родине, но и в Голливуде. В том числе, он сыграл Масуда в третьей части фильма «Рэмбо», Омара в «Жемчужине Нила» и Константина в сериала «Она написала убийство».

Кино Греция Актеры
11 ноября 2023, 01:55
Даня Милохин опозорился при ответе на вопрос из школьной программы
РИА «Новости»
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Блогер Даня Милохин не смог ответить на простые вопросы из школьной программы, один из которых был про остров Сахалин. Молодой человек стал героем выпуска шоу «БеС Комментариев» на YouTube-канале Евгении Медведевой.

«Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город», - попытался порассуждать он.

Тогда фигуристка стала давать блогеру подсказки, озвучив несколько вариантов, включая верный. Только после этого Милохин сказал, что «Сахалин - это остров». Однако более сложным для блогера стал вопрос, в какой стране находится Сахалин. Милохин не задумываясь ответил, что в Канаде.

Даня Милохин уехал из России 11 сентября, сейчас он живет в Дубае. В начале октября тиктокера официально призвали в армию. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила, что у блогера нет отсрочки от службы в армии, и его нужно призвать в ряды ВС России.

Накануне в СМИ появилась информация, что неизвестные напали на блогера Даню Милохина в центре Тбилиси.

Блогеры Россия
11 ноября 2023, 01:52
«Странные ощущения». Олег Газманов рассказал, как относится к перепевке своих песен молодежью
РИА «Новости»
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На главной сцене международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ прошло музыкальное шоу «Родники», в рамках которого молодые певцы исполнили песни Олега Газманова в собственных аранжировках. Исполнитель рассказал «360», как относится к перепевкам своих хитов.

По словам Газманова, идея этого шоу родилась на арт-кластере «Таврида» и готовилась участниками в течение года. Певец признался, что ему было интересно работать с молодыми исполнителями. По словам Газманова, за последние пару лет его аудитория значительно помолодела.

«Конечно, странное ощущение. Мои песни, они как дети. Вот ты отдаешь своих детей в чужие руки. Но мне некоторые аранжировки очень понравились - очень. Некоторые поменьше понравились. Некоторые песни, за которые я бы сам снова не взялся, они исполнили очень здорово», - рассказал певец.

Олег Газманов также рассказал, что его сын Родион получил благодарность от президента России Владимира Путина за то, что постоянно выступает в горячих точках.

«Ощущение, что парадигма в нашей стране поменялась. Несмотря на то, что идут такие кровавые события, наша страна объединилась. Мы все понимаем, что когда мы вместе, нас не победить», - добавил певец.

Ранее стало известно, что певец Shaman стал специальным гостем на юбилейном концерте Олега Газманова. Shaman познакомился с Газмановым на «Тавриде», где молодой певец исполнил хит «Эскадрон».

Россия Музыка ВДНХ Выставка-форум «Россия»
10 ноября 2023, 22:05
Певец и актер Джонни Руффо умер в 35 лет
Википедия
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Известный певец и танцор Джонни Руффо скончался в Австралии. Ему было 35 лет. О смерти исполнителя сообщили в его официальном аккаунте в соцсетях.

«Джонни был очень решительным и обладал сильной волей. Он сражался до самого конца и боролся так сильно, как только мог», - написали в сообщении.

Руффо стал известным после того, как сыграл в австралийском сериале «Соседи». Также он был финалистом третьего сезона национальной версии шоу The X Factor.

После участия в телевизионном конкурсе исполнитель подписал контракт с компанией Sony. Кроме того, Джонни Руффо был победителем 12 сезона австралийской версии «Танцев со звездами».

По данным издания The Guardian , в 2017 году у артиста диагностировали рак. Певец перенес операцию по удалению опухоли, но через три года болезнь вернулась. Руффо ушел из жизни в госпитале, до последних дней рядом с ним находилась его семья. Незадолго до смерти артист выпустил книгу мемуаров.

Австралия Актеры
10 ноября 2023, 21:10
Компания Роберта Де Ниро заплатит 1,2 млн долларов компенсации экс-помощнице актера
РИА «Новости»
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Компанию Роберта Де Ниро обязали выплатить компенсацию бывшей помощнице актера, которая обвинила его в дискриминации по половому признаку и ущербе репутации. Речь идет о сумме более 1,2 миллиона долларов. Решение вынес Нью-йорский суд, сообщило The Associated Press.

Экс-помощницу де Ниро зовут Грэм Чейз Робинсон. По словам женщины, ее унижали и недоплачивали на «токсичном» рабочем месте.

Актера признали невиновным в дискриминации бывшей сотрудницы. На процессе он выступал в качестве свидетеля. Всю вину суд возложил на компанию Canal Productions. Ей придется выплачивать компенсацию двумя платежами по 632,1 тысячи долларов.

В компании Робинсон проработала в период с 2008-го по 2018 год. Начав с позиции помощницы актера, она доросла до должности вице-президента, отвечающего за финансы.

Свой иск она подала в 2019 году после того, как в суд обратилась Canal Productions, обвинившая Робинсон в растрате сотен тысяч долларов из фондов компании, покупке предметов роскоши за казенный счет, а также использовании миллионов баллов (миль) на авиауслуги. Взыскать с бывшей сотрудницы хотели шесть миллионов долларов.

США Суд Актеры

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