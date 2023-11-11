Умер актер из «Рембо 3» Спирос Фокас

Даня Милохин опозорился при ответе на вопрос из школьной программы

Блогер Даня Милохин не смог ответить на простые вопросы из школьной программы, один из которых был про остров Сахалин. Молодой человек стал героем выпуска шоу «БеС Комментариев» на YouTube-канале Евгении Медведевой.

«Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город», - попытался порассуждать он.

Тогда фигуристка стала давать блогеру подсказки, озвучив несколько вариантов, включая верный. Только после этого Милохин сказал, что «Сахалин - это остров». Однако более сложным для блогера стал вопрос, в какой стране находится Сахалин. Милохин не задумываясь ответил, что в Канаде.

Даня Милохин уехал из России 11 сентября, сейчас он живет в Дубае. В начале октября тиктокера официально призвали в армию. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила, что у блогера нет отсрочки от службы в армии, и его нужно призвать в ряды ВС России.

Накануне в СМИ появилась информация, что неизвестные напали на блогера Даню Милохина в центре Тбилиси.