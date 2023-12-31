31 декабря 2023, 02:14

Умер актер из «Пятой стражи» Максимилиан Потемкин

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Российский актер театра и кино, основатель театра-студии «Верба» Максимилиан Потемкин умер на 50-м году жизни. Об этом коллектив студии сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

«К сожалению, новогодние праздники омрачились для нашего коллектива печальным событием. Ушел из жизни основатель нашего театра, замечательный актер, поэт, педагог, наш добрый друг Максимилиан Потемкин», - сказано в некрологе.

Коллектив студии выразил соболезнования родным и близким актера. Причину смерти артиста в некрологе не указали.

Актер снимался в сериалах «Пятая стража», «Москва. Три вокзала», «Сын ворона», «Свидетели», играл роль в документальной картине «Русские жены великих людей».

Ранее стало известно о смерти британского актера Тома Уилкинсона. Он известен по ролям в картинах «Отель „Гранд Будапешт“», «Одинокий рейнджер», «Рок-н-рольщик», «Влюбленный Шекспир».

Сериалы Кино Картины Театры Актеры
31 декабря 2023, 03:07
Собчак проговорилась о потери трех корпоративов после «голой вечеринки»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ксения Собчак показала поклонникам фото новогодней елки, а в подписи к фото призналась, что потеряла три корпоратива из-за участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Фотографию журналистка разместила в Telegram-канале.

«Наряжали всей семьей. У меня отменилось три корпоратива по понятным причинам. Зато Платон счастлив - мы дома, за окном снег, а в доме радость», - подписала Собчак фотографию с новогодней елкой.

Блогер отметила, что сосульки - главный тренд года.

Вечеринку у Ивлеевой Собчак назвала «глупой случайностью». Участники «голой вечеринки» не хотели никого обидеть своим внешним видом. Журналистка извинилась за свой внешний вид.

Ночной клуб «Мутабор» после вечеринки Ивлеевой временно закрыли. Роспотребнадзор обнаружил нарушения правил розничной торговли алкоголем и санитарных норм.

Фото Ксения Собчак Блогеры Анастасия Ивлеева
30 декабря 2023, 17:36
Клуб «Мутабор» решил отсудить у Ивлеевой десятки миллионов рублей
Читайте нас в: Google Новости
Руководство клуба «Мутабор» запланировало подать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой. Причиной обращения в суд стало то, что ведущая своей «голой» вечеринкой испортила репутацию концертной площадки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Клуб хочет взыскать с Ивлеевой 70 миллионов рублей. По данным издания, девушка заплатила администрации за проведение скандальной вечеринки три миллиона рублей.

По договору знаменитость гарантировала, что не будет нарушать законодательство РФ, а также не станет использовать ненормативную лексику. В документе также говорилось о ее ответственности за отсутствие провокаций и других действий, направленных на дискредитацию заведения.

В администрации не ожидали, что вечеринка обернется грандиозным скандалом. По словам руководства концертной площадки, мероприятие Ивлеевой сильно ударило по репутации заведения, которое закрыли и опечатали.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал блогер на 100 тысяч рублей из-за «голой» вечеринки. В мероприятии усмотрели несколько нарушений правопорядка.

Суд Скандалы Анастасия Ивлеева
30 декабря 2023, 04:49
«Удар в спину». Киркорову стало больно от поведения Сергея Лазарева после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певца Филиппа Киркорова стремительно вырезали со всех новогодних программ после его появления на «голой» вечеринке, устроенной телеведущей Анастасией Ивлеевой. Артист страдает из-за разочарования поклонников в нем, отмены своих праздничных мероприятий, а также поведения коллег по цеху, в том числе поступка Сергея Лазарева, который когда-то называл поп-короля своим учителем. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на источник.

Журналисты выяснили подробности оперативной пересъемки комедии «Иван Васильевич меняет все», где Киркоров принимал участие. Теперь сцены с ним решили вырезать, а на роль певца позвали актера Никиту Кологривого. Также из проекта уберут певицу Анну Asti, а вместо нее покажут выступление Сергея Лазарева. Вокалист согласился на предложение, несмотря на дружбу с Киркоровым.

«Для Филиппа, конечно, именно поведение коллег - удар в спину. Никто даже и не думает защитить его публично. Хотя Филипп всегда посещает мероприятия друзей абсолютно бесплатно, не требуя за это денег», - высказался собеседник издания.

До этого стало известно, что выступления Киркорова и певицы Лолиты Милявской отменили в рамках «Зимнего Show». Программы вокалистов Димы Билана, Лады Дэнс и Дмитрия Маликова отменять не стали.

Поэт и актер Илья Резник ранее предложил альтернативу Киркорову на новогодней программе по телевизору. По его мнению, зрители будут рады послушать записи «голубых огоньков» 70-х и 80-х годов.

Скандалы Филипп Киркоров Сергей Лазарев Актеры
30 декабря 2023, 04:40
Данила Козловский запланировал гастроли по Европе в 2024 году
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актер и режиссер Данила Козловский анонсировал в 2024 году гастроли по Европе с авторским спектаклем. На афишу обратило внимание издание «7 дней».

Козловский планирует представить на Западе премьеру авторского концерта. Актер отметил, что в представлении будут песни, танцы и неожиданные откровения.

«Личная история, рассказанная и спетая от первого лица. Детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни Фрэнка Синатры и ироничный взгляд на себя - все это музыкальный стендап Frank», - сказано в афише спектакля.

Из анонса следует, что представления запланированы на зиму и весну, пройдут они в Германии и на Кипре.

Ранее районный суд Москвы частично удовлетворил иск Данилы Козловского о защите чести и достоинстве. Суд постановил удалить из соцсетей материалы, порочащие его и не соответствующие действительности.

Песни Европа Спектакль Актеры

Новости по теме