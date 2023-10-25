Умер актер из «Последнего героя» Потапов
Актер и каскадер Станислав Потапов умер 24 октября. Он прославился ролями в фильмах и сериалах «Последний герой», «Классные мужики» и Next, сообщил портал «Кино-театр.ру».
Причина смерти артиста пока неизвестна. Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Актер снимался в проекте «Последний герой», где его партнерами были Александра Бортич и Александр Петров. Также работал в сериалах «Классные мужики» с Галиной Польских и Михаилом Ефремовым и Next с Александром Абдуловым.
Трюки Потапова можно увидеть в картинах «Хиромант», «Синдром Феникса», «Медное солнце», «Пестрые сумерки». Последней работой артиста является детектив «Бизон: Дело манекенщицы», где роль детектива сыграл Сергей Безруков.
Станислав Попов также состоял в Ассоциации каскадеров Александра Иншакова.