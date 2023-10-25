Умер актер из «Последнего героя» Потапов

Дочь Боярского впервые снялась обнаженной в постельной сцене

Российская актриса и дочь известного актера Михаила Боярского Елизавета раньше не снималась в откровенных сценах. Однако не так давно она решилась на такой образ на съемках нового сериала «Цикады», сообщило издание Woman.ru.

В новом проекте «Кинопоиска» зрителям расскажут о взаимоотношениях отцов и детей. Согласно сериалу, взрослые не представляют, чем могут жить их дети, они вовлечены в свои проблемы и заботы. И только когда происходит трагедия, выясняется, что у детей полно секретов.

Боярская согласилась на задумку режиссера и появилась в постельной сцене. По сценарию ее героиня занимается любовью со своим мужем, а потом поворачивается спиной и идет к окну.

Недавно бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова провела фотосессию обнаженной в душе. Откровенный снимок 40-летняя певица показала в социальных сетях. В сентябре Седокова спровоцировала слухи о расставании с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.