Умер актер из «Молчания ягнят» Роджер Корман

«Он был щедрым, с открытым сердцем и добрым ко всем, кто его знал. Когда его спросили, каким бы он хотел, чтобы его запомнили, он ответил: „Я был кинорежиссером, и только“», - заявили его супруга и дочери.

Причина смерти Кормана не уточняется.

В его фильмографии работа в полусотне проектов, в том числе в таких культовых фильмах, как «Крестный отец» и «Молчание ягнят». Помимо актерской работы он занимался режиссурой. Первый свой фильм он снял в 1955 году.

За талант снимать малобюджетные классические картины его назвали «Королем низшего класса». В числе его работ в качестве режиссера запомнились картины «Магазинчиков ужасов», созданный всего за два дня и 30 тысяч долларов, и «Атака крабообразных монстров». Кроме того, он нанимал начинающих режиссеров, в числе которых Фрэнсис Форд Коппола, Джеймс Кэмерон и Мартин Скорсезе.

В 2009 году Корман наградили премией «Оскар» за вклад в развитие кино.