Умер актер из «Мексиканца» и «Бандиток» Эрнесто Гомес Крус

Актеру, режиссеру, мастеру боевых искусств Джеки Чану 7 апреля исполнилось 70 лет. Он снялся в более чем 140 фильмах, сообщил РБК.

Джеки Чан родом из Британского Гонконга. Его мать Лили и отец Чарльз покинули КНР, сбежав в Гонконг. В 1960 году они переехали в Австралию. До этого отец работал поваром, мать - горничной в резиденции консула Франции в Гонконге.

Творческую карьеру Чан начал в восемь лет. Будучи ребенком, он снялся в массовке картины «Вечная Любовь». Повзрослев, его позвали поучаствовать в трюковой массовке фильмов «Кулак ярости» и «Выход дракона», в которых снимался Брюс Ли.

В 1980-х он Чан уже предпринимал попытки присоединиться к американскому кинематографу. В Соединенных Штатах его ждал успех после выхода ленты «Разборка в Бронксе». В 2017 году актеру вручили «Оскар» за его достижения в кинематографе.

Чан состоит в браке с тайваньской актрисой Линь Фэнцзяо. Общему сыну супругов Чан Цзумину 42 года, он известный актер и певец с псевдонимом Джейси Чан. У Чана также есть дочь от актрисы Элейн У Цили. Ребенок появился на свет вне брака. Актер признал девочку, но не воспитывал.

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