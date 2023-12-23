Умер актер из «Ищейки» и «Глухаря» Алексей Черных

«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных - человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого», - написала актриса.

Соломатина назвала Черных своим творческим братом. По ее словам, во время учебы педагоги их всех сделали родными. Она призналась, что будет по нему скучать и попросила оберегать их.

Причина смерти актера пока неизвестна.

Алексей Черных окончил Школу-студию МХАТ, работал в театре Et Cetera с 2003 года, играл в спектаклях московского Театра.doc.

Он снимался в сериалах, в том числе в «Сыщиках», «Глухаре» и «Ищейке», но только один раз ему досталась главная роль - персонаж Андрей в фильме «Сын» режиссера Арсения Гончукова. Помимо работы в театре и кино он занимался озвучиванием кинофильмов и мультфильмов. Именно Черных стал официальным голосом Энтони Мака, сыгравшего Сокола в киновселенной Marvel.