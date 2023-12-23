23 декабря 2023, 21:48

Умер актер из «Ищейки» и «Глухаря» Алексей Черных

РИА «Новости»
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Актер театра и кино Алексей Черных скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщила в социальных сетях его коллега и подруга Екатерина Соломатина.

«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных - человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого», - написала актриса.

Соломатина назвала Черных своим творческим братом. По ее словам, во время учебы педагоги их всех сделали родными. Она призналась, что будет по нему скучать и попросила оберегать их.

Причина смерти актера пока неизвестна.

Алексей Черных окончил Школу-студию МХАТ, работал в театре Et Cetera с 2003 года, играл в спектаклях московского Театра.doc.

Он снимался в сериалах, в том числе в «Сыщиках», «Глухаре» и «Ищейке», но только один раз ему досталась главная роль - персонаж Андрей в фильме «Сын» режиссера Арсения Гончукова. Помимо работы в театре и кино он занимался озвучиванием кинофильмов и мультфильмов. Именно Черных стал официальным голосом Энтони Мака, сыгравшего Сокола в киновселенной Marvel.

Смертность Кино Актеры
23 декабря 2023, 21:46
Киркорова предложили лишить звания народного артиста за участие в «голой» вечеринке
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы, зампред комитета по культуре Александр Шолохов поддержал идею лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Об этом он заявил в интервью изданию «Подъем».

Шолохов выразил уверенность, это эпатажные выходки Киркорова говорят о том, что он не достоит звания народного артиста.

«Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания. И если опросить народ, то выяснится, что никаким народным он отродясь не был», - сказал депутат.

По мнению парламентария, подобные поступки недопустимы для любого гражданина России, который сопереживает своей стране.

Ранее Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин написал заявление в Министерство культуры с требованием лишить Киркорова звания народного артиста. По мнению общественника, полупрозрачный наряд певца на вечеринке Ивлеевой не соответствует этому званию.

В то же время адвокат Киркорова Александр Добровинский объяснил нападки на певца его популярностью и усомнился в юридической возможности лишить его регалий.

Кадры вечеринки Насти Ивлеевой разошлись по соцсетям и возмутили политиков и общественников. Дресс-код мероприятия обозначался как «почти голый» и многие знаменитости выполнили это требование. Например, рэпер VACÍO (настоящее имя - Николай Васильев) появился на празднике в одном носке, надетом на половой орган. Позже суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство и выписал штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.

Праздники Филипп Киркоров Соцсети Депутаты Россия Анастасия Ивлеева
23 декабря 2023, 21:42
Собчак отказали в интервью после «голой» Ивлеевой
РИА «Новости»
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Режиссер Сарик Андреасян отменил интервью с журналисткой Ксенией Собчак после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Об этом он сообщил в Instagram*.

Интервью планировалось провести в феврале 2024 года. По словам Андреасяна, он больше не хочет быть рядом с Собчак после того, как она поддержала и посетила мероприятие Ивлеевой.

Кинематографист отметил, что «вседозволенность» не является частью свободы и счастья. О себе Андреасян высказался как о скучном человеке, который хотел бы постареть «достойно, не оскорбляя солдат на фронте, их матерей и в целом огромное количество аудитории своими инфантильными поступками».

Некоторые представители «богемы» не совсем понимают, что происходит в мире, указал режиссер. По его мнению, даже если не брать тему СВО, любой известный артист является лицом своей семьи и государства.

Блогер Настя Ивлеева устроила «голую» вечеринку в московском баре Mutabor. Мероприятие, где дресс-код заключался в минимуме одежды, посетили многие известные персоны, в числе которых была и Ксения Собчак.

Роскомнадзор усмотрел признаки пропаганды ЛГБТ** в некоторых фото и видео с «голой» вечеринки Ивлеевой, размещенных в Сети. Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил надежду, что «МВД также не останется в стороне».

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Ксения Собчак Блогеры Анастасия Ивлеева Москва 2023
23 декабря 2023, 18:07
Повышенное внимание Бородина к Киркорову после «голой» вечеринки сочли предвзятым
РИА «Новости»
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Ставший участником организованной блогером Настей Ивлеевой «голой» вечеринки певец Филипп Киркоров привлек к себе внимание руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, хотя на мероприятии было большое количество других звезд российского шоу-бизнеса. Об этом в беседе с «360» заявил представляющий интересы народного артиста адвокат Александр Добровинский.

Он подчеркнул что общественника не заинтересовали ни бывшая солистка группы «Блестящие» и телеведущая Ольга Орлова, ни певица Лолита.

«Киркоров стал интересен, потому что он яркая фигура, а почему-то на других - ноль внимания», - заявил Добровинский.

Желание Бородина лишить певца звания народного артиста России адвокат назвал юридически невозможным. Юрист добавил, что есть только одно условие, при котором общественник может как-то оказать давление на Киркорова.

«Если докажут, что господин Бородин покончил жизнь самоубийством, а довел его до самоубийства костюм Киркорова, то тогда может что-то произойти», - подытожил Добровинский.

Глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что направил жалобу в Министерство культуры с требованием лишить певца Филиппа Киркорова всех регалий и звания народного артиста за участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. В полупрозрачном костюме артиста общественник увидел пропаганду ЛГБТ*.

В беседе с «360» он добавил, что после общения с представителями Министерства культуры понял, что добиться через ведомство наказания для Киркорова не сможет.

Поэтому Бородин собрался обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести поправку в закон о пропаганде ЛГБТ*, которая позволит привлекать к уголовной ответственности.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Адвокаты Филипп Киркоров Анастасия Ивлеева
23 декабря 2023, 17:41
Умер автор гимна Дагестана Мурад Кажлаев
РИА «Новости»
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Композитор, дирижер и народный артист СССР Мурад Кажлаев умер на 93-м году жизни. Об этом министр культуры Дагестана Зарема Бутаева сообщила в Telegram-канале.

«Ушел из жизни народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Магомедович Кажлаев», - отметила она.

Бутаева назвала профессиональную деятельность Кажлаева одним из самых высоких достижений культуры Дагестана XX века. Она напомнила, что композитор также открыл Республиканскую школу для особо одаренных детей, которая работала под его руководством.

Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года в Баку. Учился в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова. Его композиции звучали в таких фильмах, как «Тучи покидают небо», «Исполнение желаний» и «Талисман любви» (1984). Кажлаев сочинил музыку для гимна Республики Дагестан.

Дагестан Музыка

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