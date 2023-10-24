Умер актер из «Гардемаринов» и «Кин-дза-дза!» Валентин Голубенко

Голубенко скончался, не дожив всего неделю до 83 лет. В конце сентября его экстренно госпитализировали. Как рассказала супруга, состояние актера резко ухудшилось. Врачи диагностировали у него дисциркуляторную энцефалопатию - многоочаговое поражение головного мозга, которое быстро прогрессировало. Артист умер 2 октября, но стало известно об этом только сейчас.

Валентин Голубенко родился 8 октября 1940 года в Днепропетровске. В 1961 он закончил Харьковский театральный институт, а в 1968 стал участником труппы Центрального театра Советской армии. В 2002 Голубенко получил звание заслуженного артиста России.

На счету актера более сотни разных проектов и более 80 ролей. Среди них такие известные картины, как «Гардемарины», «Трудно быть богом», «Виола Тараканова», «Сыщики» и «Кин-дза-дза!».