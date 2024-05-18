Умер актер из фильма «Тутси» Дэбни Коулмен

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Певица Наталья Подольская и ее супруг Владимир Пресняков посетили премию телеканала RU TV. В своем Instagram* артистка поделилась с подписчиками фото с праздничного мероприятия.

«В Москве состоялось красивое, веселое, уютное препати премии RU TV. Была рада увидеть и обнять своих друзей и коллег, было так тепло», - написала она.

Артистка позировала в красной асимметричной блузе Jacquemus и такого же оттенка длинной юбке из кожи. Образ она дополнила красными босоножками на низком каблуке, золотыми серьгами и сумочкой от Jacquemus. Пресняков был одет в элегантный черный костюм.

Фанаты в комментариях под постом одарили пару комплиментами, отметив красоту супругов. Также поклонники подчеркнули, что Подольская в последнее время «расцвела».

На днях певец и композитор Владимир Пресняков сообщил о большом желании выступить на рок-фестивале «Нашествие». Однако исполнить задуманное может помешать техническая составляющая.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.