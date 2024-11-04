04 ноября 2024, 22:33

Умер актер из фильма «Не бойся, я с тобой» Березин

Freepik
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Актер Артур Березин скончался 29 октября на 69-м году жизни. Об этом сообщил в беседе с aif.ru его друг Стас Балакин.

«Артур ушел из жизни в больнице города Кейптаун после длительной болезни», - сказал он.

По словам собеседника издания, Березин долгое время жил в Южно-Африканской Республике, поэтому считал ее своим вторым родным местом. Похороны актера пройдут в Кейптауне.

Свой творческий путь Березин начал с цирковой самодеятельности, а в 1977 году перешел на работу в «Союзгосцирк». Актер впервые приехал в ЮАР в 1991 году. Там он прожил до 2015 года, а затем неоднократно возвращался.

В последние годы артист руководил каскадерской школой в Крыму. Зрителям он запомнился благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Не бойся, я с тобой» и «Курьер на Восток». Также его трюки можно увидеть в сериале «Анна Каренина» и других.

Фильмы Актеры
04 ноября 2024, 19:01
Умер режиссер сериала «Трущобы» Димеджи Аджибола
РИА «Новости»
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Продюсер, режиссер и монтажер Димеджи Аджибола скончался на 45-м году жизни. Об этом сообщило Nigerian Tribune.

По данным издания, причиной смерти стала болезнь. Аджибола пришел в индустрию, когда ему было 18 лет. Свой творческий путь начал с анимации, также занимался рекламой.

Димеджи Аджибола изучал кинопроизводство в Нью-Йоркской киноакадемии на студии Universal и в Animation Mentor в Сан-Франциско. Среди наиболее известных проектов продюсера - «Палата № 305», криминальные драмы «Трущобы», «Король трущоб» и «Черная свадьба». Свою последнюю картину Аджибола выпустил в этом году.

Сериалы Режиссер
04 ноября 2024, 04:26
Илона Броневицкая назвала своего сына Стаса Пьеху «наркоманом в ремиссии»
РИА «Новости»
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Илона Броневицкая в эфире телеканала «Беларусь» призналась, что ее сын Стас Пьеха страдает от неизлечимой наркотической зависимости. При этом она отметила, что певец уже давно не употребляет наркотики.

«Зависимость меняет химические процессы, когда радость уже не вырабатывается без дополнительного введения. Поэтому, когда наркоманы бросают наркотики, они видят мир ужасный, страшный, погружаются в депрессию», - отметила телеведущая.

Броневицкая заявила, что наркомания - неизлечимое заболевание. Своего сына лона назвала «наркоманом в огромной-огромной ремиссии».

Пьеха ранее признался, что переживает душевный кризис. Он отметил, что время от времени у него случаются моменты, когда все вокруг кажется бессмысленным.

Наркотики Стас Пьеха
30 октября 2024, 13:09
Звезду сериала «Интерны» экстренно прооперировали в Москве
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Актера и лидера музыкальной группы «План Ломоносова» Александра Ильина прооперировали в Москве из-за аппендицита. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, 40-летний артист накануне пожаловался на боли в животе. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где провели операцию. Все прошло благополучно, и сейчас он восстанавливается в палате.

Больше всего Ильин известен по одной из главных ролей в сериале «Интерны» - молодого врача Семена Лобанова. Актер приходится племянником народному артисту России Владимиру Ильину.

Ранее в ту же больницу и тоже с подозрением на аппендицит доставили народную артистку России Алену Яковлеву , однако у нее этот диагноз не подтвердился, и ее вскоре выписали.

Больницы Сериалы Москва
30 октября 2024, 12:54
«Я не знаю, откуда они берут это». Жена Ливанова опровергла слухи, что ему стало хуже
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Telegram-канал Shot сообщил, что у народного артиста РСФСР Василия Ливанова якобы появились проблемы с ногами и речью после недавно перенесенного инсульта. Однако жена актера Елена Арсеньевна в разговоре 360.ru опровергла эту информацию.

«Василий Борисович себя чувствует соответствующим образом - своему возрасту, перенесенному заболеванию. Он восстанавливается. Все неплохо. Я не знаю, откуда они берут это», - рассказала она.

Собеседница 360.ru напомнила, что скорую помощь могут вызвать не только по важным причинам, но и, например, для того, чтобы сделать укол.

Ранее Shot сообщал, что у 89-летнего Ливанова обнаружили злокачественную опухоль в области малого таза, однако она не прогрессирует, поэтому пока ему просто предстоит раз в год наблюдаться у онколога.

Болезни Актеры

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