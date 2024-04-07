07 апреля 2024, 08:18

Умер актер из фильма «Мертвый сезон» Яан Тооминг

РИА «Новости»
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Не стало советского эстонского актера, режиссера и сценариста, поэта и писателя, заслуженного артиста Эстонской ССР Яана Тооминга. Он скончался 5 апреля в возрасте 78 лет. Сообщил сайт Kultuuritoimetus.

О причинах и обстоятельствах смерти артиста не уточняется.

Яан Тооминг родом из Таллина. В 1968 году стал выпускником Таллиннской государственной консерватории. С 1969 по 2009 год служил в театре Ванемуйне в Тарту. Позже выполнял должностные обязанности художественного руководителя в театре «Угала» в Вильянди.

Творческий путь в кино Тооминг начал в 1968 году со шпионской картины «Мертвый сезон». На счету актера такие ленты, как «Сломанная подкова», «Драма в Лифляндии», «Цветные сны» и «Ноябрь».

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07 апреля 2024, 03:41
Алена Свиридова рассказала, почему жалеет из-за обучения сына за границей
РИА «Новости»
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Певица Алена Свиридова заявила о сожалении из-за того, что отправила сына учиться в Канаду. Об этом она сказала в интервью с телеведущей Светланой Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света».

«Сейчас я понимаю, что, когда родитель отправляет детей учиться за границу, да, дети учатся там. Но они теряют тут целый пласт общей студенческой жизни. Если они вернутся - у них вот этот большой пробел, потому что они вернулись оттуда с теми привычками и учением», - заявила артистка.

Она отметила, что ее сын Василий после выпуска принял решение жить в Канаде. В итоге звезда практически «осталась без ребенка». Теперь она редко сможет увидеться с наследником. Даже поддерживать связь с сыном непросто из-за разных часовых поясов.

Ранее стало известно, по какой программе дети певицы Аллы Пугачевой Лиза и Гарри учатся за границей. Как отмечал бывший приятель артистки, двойняшкам оформили семейное обучение и наняли много дистанционных репетиторов.

Дети Канада
07 апреля 2024, 02:18
«Мои бывшие». Киркоров впервые раскрыл неожиданную тайну о любимых женщинах
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров рассказал, чем похожи все его бывшие избранницы. Откровенное заявление артист сделал в рамках шоу «Звезды» на телеканале НТВ.

Вокалист появился на сцене в королевской мантии. Он отметил, что для победы в музыкальном шоу ему нужно петь. Тогда артиста спросили, может ли он рассказать о себе что-то кроме песен.

«Все мои бывшие женщины начинались на букву „А“», - заявил исполнитель.

Ранее Филипп Киркоров попал на видео без парика и привычного лоска. Его засняла подруга Виктория Шелягова. На момент съемки они находились дома, артист сидел за столом в черной футболке. Знаменитости смотрели телевизор, где показывали выступление артиста. В какой-то момент Шелягова начала снимать на камеру себя и музыканта.

В среду, 3 апреля, стало известно, что руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин осудил Киркорова за «недостойное поведение». Он обещал направить письмо президенту Владимиру Путину с требованием лишить вокалиста звания народного артиста.

Филипп Киркоров Женщины
07 апреля 2024, 01:24
Андрей Кончаловский снимет цикл документальных фильмов о Дальнем Востоке
РИА «Новости»
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Известный режиссер Андрей Кончаловский снимет цикл документальных фильмов о Дальнем Востоке. С деятелем культуры встретился губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, об этом написало издание Vostok.Today.

По плану съемочная группа должна объехать весь Дальний Восток, преодолевая огромные расстояния на самолетах, вертолетах, кораблях и вездеходах. Несмотря на то, что в Дальневосточном федеральном округе одиннадцать регионов, Кончаловский анонсировал 16 серий.

Кончаловский должен рассказать о развитии регионов после разворота России на Восток. В фильмах покажут бурное строительство дорожной и морской инфраструктуры, развитие индустрии и промышленности. Дегтярев на встрече отметил, что Кончаловского очень ждут в Хабаровском крае.

Депутат Михаил Делягин рассказал, что требуется для возвращения россиян на Дальний Восток. Он считает, что в регионе нужно создать хорошие условия для жизни и функционирования производственных мощностей.

Фильмы Россия Дальний Восток Михаил Дегтярев
06 апреля 2024, 23:24
«Не хочу лежать в сырой земле». Роза Сябитова рассказала о похоронах мечты
РИА «Новости»
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Звезда телепрограммы «Давай поженимся» Роза Сябитова составила завещание и разделила имущество между родственниками. Об этом телеведущая рассказала в интервью сайту PROZvezd.

По ее словам, она продумала, как ее похоронят. Рекомендации она дала своим детям.

«Хочу, чтобы меня кремировали. <…> Потому что я не хочу лежать в сырой земле. После этого они заберут мой прах и поедут на Силицию. Возьмут там яхту, выйдут в море и там его развеют», - поделилась планами Сябитова.

При этом она отметила, что не собирается уходить из жизни и внимательно следит за своим здоровьем.

Жительница Нидерландов решила свести счеты с жизнью из-за непрекращающейся депрессии с помощью эвтаназии. Врачи одобрили ее решение, потому что посчитали, что ничем не смогут ей помочь.

Телевидение

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