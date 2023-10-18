Умер актер из «Д’Артаньяна» и «Белого солнца пустыни» Николай Ващилин
Советский кинокаскадер и актер Николай Ващилин умер на 77-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте «Кино-Театр.Ру».
По данным издания, артист скончался этим летом, однако известно об этом стало только сейчас. Других подробностей о смерти мужчины пока не поступало.
Помимо кинокарьеры, Ващилин занимался спортом, был вице-чемпионом СССР по самбо в 1965 и 1967 годах среди молодежи. В 1972 году Ващилин окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения и уже в следующем году стал руководителем курса трюковой подготовки в ЛГИТМиК. С 1964 по 1996 год Николай Николаевич занимался постановкой трюков в киностудии «Ленфильм».
В студиях при ЛГИТМиК, «Ленфильме» и Союзе театральных деятелей РФ мужчина подготовил десятки каскадеров. Он также и сам появлялся в качестве каскадера в таких фильмах, как «Д’Артаньян и три мушкетера», «Белое солнце пустыни», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Сибириада» и «Звезда пленительного счастья».