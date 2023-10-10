Умер актер и режиссер Юлиан Панич

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Свою карьеру в кино он начал с исполнения роли Семена Карабанова в эпизодической поэме. Также снимался в картинах «Зеленая карета», где сыграл князя Василия, и «Осторожно, бабушка», где предстал перед зрителями в образе руководителя монтажников Васи Казачкова.

В 1967 году Панич сам сел в режиссерское кресло. Он работал над фильмом «Дорога домой» о бежавших из концлагеря советских военнопленных. Сценарий к картине режиссер написал сам, а также сыграл роль врача.

Уроженец украинского города Зиновьевска, который сейчас называется Кропивницкий, Юлиан Панич переехал в Москву еще ребенком. После окончания школы он поступил в Театральное училище имени Щукина и играл в Академическом театре драмы имени Пушкина.

Уже после начала своей кинокарьеры актер переехал в Ленинград, где играл в «Ленкоме» и работал на телевидении. Под его руководством появилась студия «Лентелефильм». В 1972 году Юлиан Панич эмигрировал из Советского Союза в Израиль, откуда затем переехал в Мюнхен.