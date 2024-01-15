Умер актер и режиссер Владимир Кузенков

«Только что нам сообщили печальную весть - 28 декабря из жизни ушёл заслуженный артист России Владимир Николаевич Кузенков», - сказано в некрологе, опубликованном на сайте Театра Ермоловой.

Коллеги актера выразили соболезнования его родным и близким, отметив, что его смерть стал для всех огромной потерей.

Кузенков работал в труппе театра с 1976 года. Он сыграл десятки ролей, в том числе в таких знаковых спектаклях, как «Василиса Мелентьева», «Демон» и «Счастливчики». В кино он запомнился по участию в таких проектах, как «Иван Бабушкин», «Личная жизнь директора», «Диалоги» и «Горное гнездо».

Как режиссер Кузенков проявил себя, когда поставил в 1972 году спектакль «Валентин и Валентина» по пьесе Михаила Рощина во МХАТ имени Горького.

Причина смерти не уточняется, дату прощания с актером также не сообщили.