15 января 2024, 23:05

Умер актер и режиссер Владимир Кузенков

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Ушел из жизни заслуженный артист РФ, советский и российский актер, режиссер и театральный деятель Владимир Кузенков. Артист скончался в конце 2023 года в возрасте 83 лет, но об этом стало известно только сейчас.

«Только что нам сообщили печальную весть - 28 декабря из жизни ушёл заслуженный артист России Владимир Николаевич Кузенков», - сказано в некрологе, опубликованном на сайте Театра Ермоловой.

Коллеги актера выразили соболезнования его родным и близким, отметив, что его смерть стал для всех огромной потерей.

Кузенков работал в труппе театра с 1976 года. Он сыграл десятки ролей, в том числе в таких знаковых спектаклях, как «Василиса Мелентьева», «Демон» и «Счастливчики». В кино он запомнился по участию в таких проектах, как «Иван Бабушкин», «Личная жизнь директора», «Диалоги» и «Горное гнездо».

Как режиссер Кузенков проявил себя, когда поставил в 1972 году спектакль «Валентин и Валентина» по пьесе Михаила Рощина во МХАТ имени Горького.

Причина смерти не уточняется, дату прощания с актером также не сообщили.

Смертность Кино Театры Актеры Телевидение
15 января 2024, 18:48
Лопес сделала фото в обтягивающем комбинезоне от бренда из России
Global Look Press
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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес выбрала для съемок обложки своего первого за 10 лет студийного альбома наряд российского бренда Yanina Couture. На это обратил внимание британский таблоид The Sun.

На съемках Лопес меняла образы, и среди нарядов, которые использовала звезда, был обтягивающий телесный комбинезон с рисунком из крупных алых маков.

Это образ модельера Юлии Яниной из коллекции весна-лето - 2023, уточнило издание. Снимком Лопес поделилась на свой странице в Instagram*.

Выпуск альбома Лопес должен состояться 16 февраля 2024 года. Релиз приурочат к юбилею альбома This Is Me… Then, который увидел свет 20 лет назад.

Как отметило РИА «Новости» , съемка Джей Ло в телесном комбинезоне не первый случай, когда западные знаменитости отдают предпочтение нарядам дизайнеров из России.

В мае 2023-го актриса из Турции Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье от Yanina Couture. Этот бренд поддержала француженка Фредерик Бель. Кинозвезда выбрала для красной дорожки черное длинное платье с пышными рукавами-воланами и эффектным декольте.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

США Одежда Россия Музыка
15 января 2024, 16:06
Видео с поцелуем Джигурды трусов Волочковой назвали расколом общества
РИА «Новости»
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Актер Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова должны понести административную ответственность после распространившегося по Сети видео, на котором артист целует трусы бывшей примы Большого театра. Об этом в комментарии «360» заявил председатель общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Он подчеркнул, что скандальные кадры стали закономерным продолжением новогодней провокации блогера Насти Ивлеевой, устроившей «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор».

«Вместо того, чтобы заниматься патриотическими делами, воспитанием молодежи, гуманитарными миссиями в Донбасс, они ведут к расколу общества. Видимо, решили напомнить о себе таким способом», - заявил Резяпов.

Общественник добавил, что Джигурду и Волочкову нужно привлечь к административной ответственности за закрыть на 15 суток, «чтобы они подумали о своей жизни». Также он призвал запретить все шоу и театры, связанные с актером и балериной, за аморальные действия, которые стали публичными.

«В первую очередь увидели несовершеннолетние. Какой пример они подают? Пусть лучше занимаются гуманитарными миссиями, показывают пример патриотизма и любви к Родине», - подытожил Резяпов.

После слива скандального видео герои переложили ответственность за публикацию друг на друга. Волочкова заявила, что скандальные кадры опубликовал Джигурда. По ее словам, это не в первый раз, когда ее пытаются опорочить перед премьерным показом нового шоу.

Актер пояснил, что в Сети оказались кадры с закрытой репетиции спектакля для взрослых, снятые в прошлом году. По словам Джигурды, в интернет видео выложил оператор или Волочкова, которая таким образом напомнила о себе перед важными для нее событиями.

Видео Театры Актеры Анастасия Волочкова
15 января 2024, 06:02
Стало известно, от чего умер актер Александр Захаренков
РИА «Новости»
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Актер и каскадер Александр Захаренков скончался вследствие отека мозга, который произошел из-за инсульта. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Гильдию каскадеров.

«Да, Захаренков умер, у него был инсульт», - рассказали коллеги артиста.

По словам представителя гильдии Юлии, проблему не получилось выявить своевременно, что и привело к отеку мозга.

О смерти каскадера стало известно 14 января. Артисту было 38 лет. Он запомнился зрителям по ролям в фильмах «Боец. Рождение легенды», «Господа офицеры: Спасти императора», «Котовский», «Ненависть», «Марго. Огненный крест», СОБР и «Псевдоним: Албанец».

Также мужчина принимал участие в проектах «Я покажу тебе Москву», «Луч на повороте», «Геймеры», «Жена генерала» и других.

Помимо этого, Захаренков участвовал в создании картины «Балканский рубеж», вместе работал на съемочной площадке с актерами Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном во время работы над лентой «Тайны печати дракона».

Фильмы Актеры
15 января 2024, 05:00
Милош Бикович категорично раскритиковал фильм Анджелины Джоли
РИА «Новости»
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Получивший роль в сериале «Белый лотос» сербский актер Милош Бикович рассказал о желании работать в Голливуде. В интервью сайту «Вокруг ТВ» он также прокомментировал работу голливудской актрисы и режиссера Анджелины Джоли.

Бикович отметил, что хотел бы построить карьеру в Голливуде. Он получал оттуда предложения, но все они его не устраивали. При этом актер не готов ехать в США и работать официантом в ожидании роли.

Несмотря на желание работать в Голливуде, Бикович довольно резко высказывается о звездах американского кино. Например, он жестко раскритиковал работу Анджелины Джоли «В краю крови и меда». По мнению сербского актера, кино получилось плохим, далеким от реальности и никакой художественной ценности не имеет Актриса выступила в качестве режиссера и сняла фильм о балканском конфликте, где главными героями стала влюбленная пара, которую разлучила война. Когда возлюбленные встретились, молодой человек оказался сербским солдатом, а девушка - военнопленной.

Бикович высоко оценил вторую часть фильма «Холоп». По его словам, там есть изысканные нотки, которых не было в первом фильме.

Кино Голливуд Фильмы Работа Актеры Анджелина Джоли

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