Умер актер и режиссер Владимир Кузенков

Global Look Press

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес выбрала для съемок обложки своего первого за 10 лет студийного альбома наряд российского бренда Yanina Couture. На это обратил внимание британский таблоид The Sun.

На съемках Лопес меняла образы, и среди нарядов, которые использовала звезда, был обтягивающий телесный комбинезон с рисунком из крупных алых маков.

Это образ модельера Юлии Яниной из коллекции весна-лето - 2023, уточнило издание. Снимком Лопес поделилась на свой странице в Instagram*.

Выпуск альбома Лопес должен состояться 16 февраля 2024 года. Релиз приурочат к юбилею альбома This Is Me… Then, который увидел свет 20 лет назад.

Как отметило РИА «Новости» , съемка Джей Ло в телесном комбинезоне не первый случай, когда западные знаменитости отдают предпочтение нарядам дизайнеров из России.

В мае 2023-го актриса из Турции Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье от Yanina Couture. Этот бренд поддержала француженка Фредерик Бель. Кинозвезда выбрала для красной дорожки черное длинное платье с пышными рукавами-воланами и эффектным декольте.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.