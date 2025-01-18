18 января 2025, 21:38

Умер актер Эдуард Колбанов, игравший в спектакле «Добро пожаловать в рай»

РИА «Новости»
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Актер Балаковского ТЮЗа Эдуард Колбанов скончался после продолжительной борьбы с болезнью 14 января, ему было 55 лет. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил Балаковский ТЮЗ.

«В последнее время у артиста были проблемы со здоровьем. Совсем недавно Эдуард исполнил главную роль в спектакле „Добро пожаловать в рай“, которая отчасти оказалась знаковой для него», - говорится в некрологе.

При этом точные причины смерти не приводятся.

Колбанов окончил Екатеринбургский театральный институт в 1995 году. За свою карьеру артист успел поработать в Шадринском театре (с 1997 года), в Армавирском театре драмы и комедии (с 2007 по 2009 годы), но последним для актера стал Балаковский ТЮЗ.

Пользователи под некрологом выразили соболезнования в связи с его уходом из жизни, отметив, он был замечательным и талантливым артистом, чьи роли всегда запоминались. Некоторые подчеркнули, что недавно ходили на его спектакль.

«Печально. Недавно ходили на спектакль. Спектакль, где он умирает и возвращаться не хочет. Не верится, не верится, что так быстро», - написала одна из комментаторов.

Похороны актера состоялись 17 января, сообщило издание НСН.

Смертность Россия Спектакль Театры Актеры
18 января 2025, 22:24
У режиссера «Самой обаятельной и привлекательной» Бежанова заподозрили инсульт
РИА «Новости»
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Советский и российский режиссер Геральд Бежанов потерял сознание в своей квартире. После этого у него заподозрили инсульт, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, 18 января Бежанов упал без сознания у себя дома. Когда режиссер пришел в себя, то у него стали наблюдаться проблемы с речью и ориентацией в пространстве. Супруга и сын несколько раз вызывали мужчине скорую, но он отказывался от госпитализации.

Геральд Бежанов известен как режиссер таких советских фильмов, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Срочный вызов», «Где находится нофелет?», «Пирожки с картошкой» и других.

Ранее популярный телеведущий Юрий Николаев опроверг сведения о потере памяти. Он заявил, что никаких проблем со здоровьем не замечал и деменции у него не наблюдается. Сейчас актер находится в больнице, куда его доставили после новогодних праздников со сломанным бедром.

Инсульт Больницы Режиссер Фильмы Актеры
18 января 2025, 20:08
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о проблемах с памятью
РИА «Новости»
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Народный артист России Юрий Николаев заявил, что у него нет проблем с памятью. Появившиеся в Сети данные телеведущий опроверг в беседе с RT.

«Я не замечал, что с моей памятью что-то стало хуже или лучше. Я этого не замечал. Так что спасибо большое за заботу, за то, что думаете обо мне. Мне это приятно», - сказал он.

О том, что Николаев стал забывать свое имя, ранее сообщил Telegram-канал Mash. По данным его источника, 76-летнему телеведущему с трудом удается вспомнить окружающих и место, где находится. Сейчас артист проходит реабилитацию после операции на бедре, а провалы в памяти якобы осложняют процесс лечения.

После новогодних праздников Юрий Николаев попал в больницу с переломом бедра.

Врачи провели срочную операцию, после которой артист два дня находился в реанимации. Он подтвердил информацию о госпитализации и сказал, что будет находиться под наблюдением врачей неделю.

Больницы Врачи Артисты
18 января 2025, 03:17
«Ждет возмездие». Адвокат оценил скандальные угрозы Разина в адрес Шамана и Алсу
РИА «Новости»
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Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил Шаману, Алсу, Эмину Агаларову и другим артистам судом и закрытием границ за несогласованное с ним выступление на концерте памяти Юрия Шатунова. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил Пятому каналу, что артистов не станут наказывать.

По его словам, «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», «Розовый вечер» и другие хиты находятся под защитой двух стран - России и Турции. Но только во второй они зарегистрированы на государственном уровне, в Министерстве культуры и туризма. Разин утверждает, что решением суда именно он признан автором композиций, а значит, владеет авторскими правами.

Ранее певец Сергей Серков пожаловался на угрозы со стороны Разина. Общественное движение «Ветераны России» потребовало признать продюсера иноагентом.

«Разин хочет оказать воздействие, чтобы при использовании хитов „Ласкового мая“ у него спрашивали разрешение и, наверное, отчисляли какие-то гонорары, несмотря на те решения судов, которые признали правообладателем не Разина, а непосредственно Юрия Шатунова », - сказал он.

Жорин успокоил артистов - ни о каких задержаниях в аэропортах речи быть не может. Даже если бы они нарушили авторское право, это не считалось бы уголовным преступлением. Адвокат добавил, что в любом случае, музыканты не понесут ответственность за исполнение песен Шатунова. Досудебные претензии, по его мнению, следовало направить организаторам выступления.

Скандал разгорелся после концерта по случаю 50-летия со дня рождения Шатунова, который прошел в Москве в октябре 2023 года. В январе 2025 года Разин сообщил, что направил досудебные претензии артистам, которые без согласования с продюсером исполнили песни «Ласкового мая». Среди адресатов - Алсу, Денис Клявер, Шаман, Эмин Агаларов, Александр Панайотов, группа «Дискотека авария» и другие.

«Не рискуйте, чтобы вы были задержаны в аэропорту любого заграничного государства, чтобы вас не объявляли в розыск. <…> Всех, кто был замешан в присвоении собственности группы „Ласковый май“, ждет возмездие», - говорил Разин.

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил Шаману, Алсу, Эмину Агаларову и другим артистам судом и закрытием границ за несогласованное с ним выступление на концерте памяти Юрия Шатунова. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил Пятому каналу , что артистов не станут наказывать.

Андрей Разин Суд Музыка Юрий Шатунов Shaman Шоу-бизнес
18 января 2025, 03:07
Умер режиссер «Челюсти 2» и «Сверхъестественного» Жанно Шварц
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Известный кинорежиссер Жанно Шварц умер во Франции. Ему было 87 лет, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Сын кинематографиста Саша Шварц рассказал журналистам, что отец умер 14 января от дыхательной недостаточности. До этого он находился в Центральной больнице города Лош.

Шварц работал в кино около 60 лет. Он принимал участие в создании такие картин, как «Челюсти 2», «Санта-Клаус: Фильм», «Супергерл». Также Жанно Шварц снимал некоторые эпизоды популярных сериалов «Анатомия страсти», «Сумеречная зона», «Тайны Смолвиля» и «Сверхъестественное».

Коллеги режиссера выразили соболезнования его семье. Звезда фильма «Джеймс Бонд» Джейн Сеймур отметила, что работа со Шварцем изменила ее жизнь. Актриса добавила, что он был блестящим режиссером и добрым человеком, который подарил миру множество вневременных историй.

Сериалы Кино Режиссер Фильмы Франция

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