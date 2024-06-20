Умер актер Дональд Сазерленд
Актер Дональд Сазерленд, сыгравший в «Голодных играх» и фильме «Гордость и предубеждение», умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил его сын Кифер в соцсети Х.
По данным издания, звезда Голливуда скончался в Майями после продолжительной болезни.
Дональд Сазерленд родился 17 июля 1935 года в Сент-Джоне Канаде. Первые роли в кино у него появились в середине 1960-х. Популярность он обрел в 1970-х после роли в фильме «Военно-полевой госпиталь», за которую актер получил номинацию на «Золотой глобус».
За свою карьеру Сазерленд снялся в более чем 150 кинолентах, среди них «Гордость и предубеждение», «Обычные люди», «Голодные игры» и другие.