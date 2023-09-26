Умер актер Дэвид Маккаллум
Шотландский актер Дэвид Маккаллум умер в Нью-Йорке. Ему было 90 лет. О смерти актера сообщило издание Variety. Широкую известность Маккаллум получил благодаря роли агента КГБ Ильи Курякина в сериале «Агенты А. Н. К. Л.» (The Man from U.N.C.L.E.).
Как указано в материале, Маккаллум умер от естественных причин.
Широкой публике актер известен ролью служащего КГБ Ильи Курякина в сериале «Агенты А. Н. К. Л.», съемки которого проходили с 1964 по 1968 года. По сюжету герой Маккаллума борется с преступностью вместе с американским коллегой Наполеоном Соло.
Также артист исполнил роль судмедэксперта Дональда Малларда в сериале «Морская полиция: Спецотдел». За свою карьеру Маккаллум в общей сложности принял участие в работе над 148 картинами. Он был дважды женат. У актера осталось пятеро детей: трое от первой жены актрисы Джилл Айрленд и двое от второй супруги Кэтрин Карпентер.
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